Iohannis, la summit-ul NATO: Pretenția noastră e ca atunci când donăm sisteme precum Patriot să fim recompensați adecvat. Negociem să primim alt sistem Patriot la schimb (VIDEO)

Aflat la Washington pentru summit-ul NATO, președintele Klaus Iohannis a declarat că România trebuie recompensată „adecvat” pentru că

Iohannis, declarații după ce România a cedat un Patriot Ucrainei

„Noi donăm Patriot, ajutăm Ucraina, Republica Moldova pentru că putem. Și cred că toată lumea înțelege asta foarte bine.

România s-a transformat dintr-un stat care se ruga de toată lumea să o sprijine într-unul care poate să exporte securitate. România a devenit mai sigură, mai puternică și mai implicată în ultimii 10 ani.

Pretenția noastră e ca atunci când donăm sisteme precum Patriot să fim recompensați adecvat. Asta se negociază în aceste zile cu partenerul american, cu NATO. Când se va finaliza, lucrurile vor fi făcute publice”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat ce se așteaptă să primim, acesta a răspuns: „În CSAT am discutat in extenso această chestiune și am dat un mandat Ministerului Apărării. Se negociază și dorința noastră e să primim un alt sistem Patriot la schimb, nu mâine, dar într-un viitor apropiat. Dar cred că vom reuși să obținem și sisteme care vor fi livrate mai repede legate de apărarea spațiului aerian”.

„Nu cred că suntem în situaţia să cerem fără să dăm şi parcă în ultima vreme dăm mai mult decât cerem, pentru că putem și pentru că ne-am făcut temele, pentru că români au înţeles care e miza securităţii şi cred că România azi are o poziţie bună”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

Iohannis, despre mizele summit-ului NATO de la Washington

Președintele și despre mizele acestui summit NATO: „În fața atacurilor hibride folosite de Kremlin, statele NATO trebuie să fie pregătite să se apere. Așadar, deciziile pe care urmează să le luăm în următoarele zile vor duce la acțiuni și mai eficiente pentru a consolida securitatea noastră. Unitatea și solidaritatea sunt clar avantajul nostru strategic și s-a văzut de când a început agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Summit-ul are mize importante pentru securitatea noastră lș va marca progrese decisive pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO în special de-a lungul Flancului Estic și la Marea Neagră. (…) Aliații adoptă măsuri de întărire a apărării antiaereiene pe Flancul Estic. Asta sigur ne privește pe noi, ne amintim de situații în care drone au căzut pe tetoriul național”.