Iohannis: Locul României e în Schengen. Mai ales acum e nevoie de cooperare loială, într-o Uniune fără fragmentări. Avem așteptarea legitimă de la toți partenerii noștri europeni să demonstreze solidaritate (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis i-a primit marţi, la Palatul Cotroceni, pe şefii de misiuni diplomatice, de oficii consulare şi pe directorii Institutelor culturale româneşti, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române.

Iohannis le-a cerut diplomaților să susțină cu și mai multă fermitate cauza României privind aderarea la Schengen. Din nou, șeful statului a subliniat că România merită în Schengen deoarece contribuie la securitatea UE și a subliniat că Uniunea n-ar nevoie de fragmentări în interiorul ei.

Iohannis insistă că România merită în Schengen

„Aderarea României la spațiul Schengen rămâne o prioritate pentru perioada următoare. Locul României este în spațiul Schengen, iar acest obiectiv trebuie să fie atins, atât în baza performanțelor noastre recunoscute, cât și ca o confirmare a faptului că Uniunea este capabilă să răspundă necesității de coeziune, reziliență și securitate sporită.

Mai ales în actualul context, este nevoie de cooperare loială pe baze constructive și de consolidarea unei Uniuni fără fragmentări în interiorul său. Trebuie să transmiteți cu și mai multă fermitate mesajul că, în mod evident, România este parte a soluției şi contribuie direct şi tangibil la securitatea Uniunii. Față de toate acestea, avem așteptarea legitimă de la toți partenerii noștri europeni să demonstreze solidaritate”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Discuțiile Predoiu – Kraner de la Viena pe tema Schengen, considerate umilitoare pentru ministrul român

Amintim că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu (PNL), a fost recent în Viena pentru discuții cu omologul austriac Gerhard Karner pe tema Schengen. Predoiu s-a arătat mulțumit de vizită, deși Kraner a repetat și cu această ocazie că se opune extinderii Schengen.

„Poziția noastră e că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează, de aceea nu suntem deschiși pentru extinderea acestuia. Sunt controale la frontiere deja”, , într-o conferință de presă comună cu Predoiu.

Ministrul român n-a văzut o problemă aici, insistând că : „Nu am venit aici şi nu am creat discuţii în paradigma ministrului care vine şi cere şi a altuia care refuză. (…) Am vrut să mă asigur dacă există reproşuri sau există slăbiciuni în modul în care România protejează frontierele. Temele vom continua să le facem pe protecţia frontierelor şi pe cooperarea bilaterală. Am înţeles în cadrul întâlnirii şi îi mulţumesc domnului ministrul pentru francheţea cu care a discutat. Austria nu cu România are o problemă, poliţiştii români îşi fac treaba şi la frontieră şi în cooperarea poliţienească. Suntem gata să continuăm această muncă împreună”.

Însă unii au văzut situația ca fiind umilitoare pentru România. Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, de exemplu, a avut u , spunând că „interesul comun al Austriei și României” e „noi le dăm gazul și ei ne iau pădurile”.

„Până la urmă, ministrul de Interne austriac poate să spună ce vrea el, că nu-l plătim noi, dar reprezentantul guvernamental al României nu trebuia să fie lângă el, după umila mea părere, și după ce omul ăla ne și jignește să spună că noi suntem prieteni și avem interese economice comune. Repet, faptul că noi le dăm gazul și ei ne iau pădurile sau banii din bănci…”, a mai spus Mihai Tudose.