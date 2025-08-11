Ionuț Moșteanu, despre sprijinul acordat Ucrainei, în război: „Suntem aproape, ținem legătura și o să-i ajutăm în continuare” (VIDEO)

Ionuț Moșteanu a explicat în ce a constat ajutorul acordat de România Ucrainei, de la începutul războiului declanșat de invazia Rusiei. El a precizat că lipsa de transparență pe acest subiect s-a datorat guvernării precedente.

Cuprins:

Cum este estimat ajutorul acordat de România

Ministrul Apărării a vorbit despre ajutorul acordat de România , în condițiile războiului cu Rusia. Ionuț Moșteanu a făcut comentarii pe acest subiect în emisiunea News Pass moderată de Laura Chiriac. Între altele a dat ca exemplu și sistemul Patriot, de apărare antiaeriană donat de țara noastră Ucrainei.

„Majoritatea statelor europene…toată lumea a ajutat cu ce a putut, cu ce a avut. Unii mai bogați cu mai mult, unii cu mai puțin. Și noi am ajutat din prima zi a războiului cu echipamente, cu muniție, cu tot ce au avut nevoie și le puteam da, inclusiv sistemul Patriot pe care l-am donat și care va fi refăcut, cumpărat de SUA, Norvegia, Germania. Cum cuantificăm ajutorul în echipamente militare este o discuție”, a spus .

Ministrul Apărării a declarat că procesul de cuantificare a acordat Ucrainei este destul de complex. Astfel, este greu de stabilit o anume sumă, fără să ții cont de toate aspectele, de la valoarea de inventar a echipamentului donat, la vechimea acestuia, până la starea de funcționare.

„Sunt unele valori de inventar, altele de înlocuire, dacă am avea nevoie de ele, dacă ar mai avea cine să le producă. Sunt unele echipamente pe care Armata Română, probabil, nu le-ar fi folosit sau le-ar fi folosit doar într-un caz puțin probabil sau al unui conflict…Să pui o sumă așa, este ușor de zis. Ce putem spune, ne putem uita la Patriot, cât a fost, dar ăla, practic, nu-l dăm de la noi, ne va fi dat înapoi în câțiva ani când va fi produs.

În rest sunt echipamente de care nu aveam neapărată nevoie imediat, de care Ucraina avea nevoie imediat, echipamente care uneori nu erau în cea mai bună stare dar care, însă, industria de război ucraineană le punea pe picioare pentru că nu au încotro și s-au mișcat foarte repede. I-am ajutat cu multe tranșe. Există un dialog constant între noi și Ucraina și ne spun, vrem asta, vrem asta, puteți nu puteți, hai să vedem cine poate….Există acest suport pentru training pe care îl dăm. Sunt echipamente militare…”, a precizat Moșteanu.

Ce forme îmbracă ajutorul acordat Ucrainei

Ministrul Apărării a mai spus că există mai multe forme de ajutor acordat de România, nu doar în . El a enumerat formele de sprijin pe care țara noastră l-a asigurat vecinilor de la est.

„Dar este ajutorul umanitar pe care România l-a dat, fiind țara cu cea mai mare graniță și din prima zi i-am ajutat și îi ajutăm în continuare. Există partea de ajutor economic și, reiau discuția care polarizat societatea românească, cu tranzitul șamd. Există ajutorul militar pe partea de antrenament pentru piloți Antrenăm piloții de F16 la noi în România.

Este singurul centru de antrenament piloți F16 din afara SUA. Multe, multe altele… Împreună cu partenerii NATO se întâmplă lucururi și participăm la traininguri. Avem ofițeri la traininguri pentru ucraineni, în UK. Lucrurile acestea se întâmplă în continuare. Suntem aproape, ținem legătura cu dânșii, să nu zic în fiecare zi, dar responsabilii noștri militari sunt în contact nemijlocit. Și o să-i ajutăm în continuare”, a mai arătat Moșteanu.

Despre transparentizarea ajutorului pentru Ucraina

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a vorbit, în acest context, despre decizia de a menține sprijinul pentru Ucraina secret. El a spus că trebuie comunicate aceste aspecte, în condițiile în care nu afectează securitatea operațională a forțelor militare ucrainene.

„Ca să termin răspunsul legat de transparență. Aceasta a fost o decizie. Cei dinainte au hotărât să nu comunice. Eu cred că ar trebui să comunicăm, să explicăm un pic și aceste diferențe, pentru că este ușor să arunci cu cifre, cu miliarde în sus și în jos. Dar dacă ai dat un echipament de acum 40 de ani care la tine în inventar este o sumă, îți dă cineva pe el suma respectivă?

Sunt niște sume care trebuie puse într-o perspectivă pentru a fi corect înțelese și decodificate. Dacă ajungem, și sper să ajungem, la o înțelegere în acest guvern, împreună cu președintele Nicușor Dan să comunicăm mai clar aceste lucruri…Mai este o diferență foarte fină că transparența poate intra într-un conflict cu securitatea operațională a celor care sunt în război”, a mai spus Ionuț Moșteanu.