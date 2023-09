Ionuț Moșteanu: Este o mafie, o caracatiță care s-a întins în tot acest MAI, și Predoiu privește ca un simplu spectator cum se duce totul de râpă / De regulă, miniștrii PNL-iști au fugit de Parlament și s-au ascuns (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat pe ministrul Cătălin Predoiu că „privește ca un simplu spectator cum se duce totul de râpă” în MAI. „Este o mafie, o caracatiță care s-a întins în tot acest Minister de Interne”, a declarat deputatul din opoziție, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Ionuț Moșteanu, pe B1 TV: Poliția a devenit un sat fără câini

Deputatul a vorbit despre , la „Ora Guvernului”.

„A devenit Poliția un sat fără câini și vedem în fiecare zi știri în care polițiștii nu își mai fac treaba, nu numai, ne e frică de ei nouă, românilor, dacă ei nu sunt în stare să își creeze niște mecanisme să se autoreglementeze. Este strigător la cer ca un polițist să vândă cocaină, este strigător la cer ca niște polițiști să dea drumul unui om care nu are actele în regulă, care droguri în mașină”, a declarat Ionuț Moșteanu.

„Nici acum nu știm și vreau să aflăm cu toții cine a dat telefon, pentru că e clar că cineva a dat un telefon să îl lase pe acel tânăr de la 2 Mai să circule în continuare cu mașina și să nu îl deranjeze. Deci este o mafie, o caracatiță care s-a întins în tot acest Minister de Interne, și domnul Predoiu privește ca un simplu spectator cum se duce totul de râpă”, a adăugat el.

Întrebat dacă USR o să cerea și să fie prezentat public raportul întocmit de Corpul de control al ministrului de Interne după accidentul de la 2 Mai, Ionuț Moșteanu a spus: „Acela este de interes public și ar fi trebuit să o facă de mult, însă trebuie să aflăm mai mult de atât, de acel raport. Așa cum spuneam, nu poate să mă facă nimeni să crede că polițiștii aceia nu au primit niște telefoane să protejeze acel șofer, să nu deranjeze șoferul acelei mașini foarte speciale, probabil foarte cunoscută de cei din zonă. Evident că tatăl acelui tânăr are niște conexiuni politice foarte, foarte solide și o grămadă de bani, or nu știu câți or mai fi la fel ca el prin toate orașele și comunele țării”.

„E clar că acolo Poliția l-a protejat pe acel tânăr în urma unui telefon. Nu se poate, nimeni nu o să mă convingă! Sunt șofer de la finalul anului `91, m-a mai oprit și pe mine Poliția, cer actele polițiștii, e primul lucru pe care îl fac. Nu există, nu ai actele în ordine, să pleci, nu se poate așa ceva! Nu funcționează așa de obicei, acolo vorbim de niște fapte grave de corupție”, a continuat Ionuț Moșteanu.

Întrebat dacă e de părere că Predoiu va da curs solicitării USR, având în vedere cum se comporta Lucian Bode în fața unor astfel de solicitări, Ionuț Moșteanu a afirmat: „În general, da, miniștrii PNL-iști au fugit de Parlamentul care i-a învestit cu acea putere pe care o au, acea putere delegată către Guvern. Au fugit și s-a ascuns. O să vedem dacă are vreun dram de curaj domnul Predoiu să vină să explice românilor”.