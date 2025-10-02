Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale a prezentat cele două proiecte ale legii apărării care au fost promovate în . Inițiativele vor merge în Parlament pentru dezbatere și se speră să fie adoptate până la finalul anului.

Ionuț Moșteanu, despre legile apărării

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 2 octombrie două menite să ducă la întărirea capacității de apărare a țării. , Ionuț Moșteanu și-a exprimat speranța că cele două inițiative vor intra în procedură de urgență în Parlament. În opinia sa, după dezbaterile din comisii și din plen, acestea ar putea fi adoptate până la finalul anului.

„Proiectul de lege privind pregătirea populației pntru apărare pleacă de la o necesitate reală. rezerva operațională este îmbătrânită. Nu se mai face armată obligatorie în românia de la 1 ianuarie 2007. Și în fiecare an pierdem din această rezervă – în acest an vor intra în retragere peste 120.000 de gradați soldați; la anul încă 118.000, iar în 2027 încă 111.000. Vorbim despre aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere pentru că depășesc vârsta de 55 de ani prevăzută de lege”, a explicat Ionuț Moșteanu.

În aceste condiții, a spus ministrul Apărării, este nevoie ca rezerva operațională să fie întinerităm iar pentru aceasta a fost introdus conceptul de militar în termen voluntar. Acesta se va familiariza cu regulile din armată și se va pregăti cu armamentul din dotare.

„Este nevoie să întinerim această rezervă, iar legea instituie o nouă formă de a veni ca militar, voluntar în termen, patru luni. Orice tânăr/tânără cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani va face un stagiu militar voluntar și se va familiariza cu armata, se va pregăti cu armamentul din dotarea Armatei Române, vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma”, a mai spus ministrul.

Voluntarii vor participa periodic la stagii

Ionuț Moșteanu a mai spus că vor participa, ulterior, periodic, la stagii de pregătire și de familiarizare cu noile echipamente ce vor intra în dotarea Armatei române.

„Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și verificări, diverse refamiliarizări cu armamentul nou care urmează să vină după un calendar multianual agreat cu aliații noștri, un plan anual de înzestrare a Armatei Române. Iar pe viitorii mulți ani vom vedea echipamente noi care vor intra în dotarea armatei…”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Potrivit ministrului, stagiul de pregătire inițial va dura patru luni, la finalul cărora militarii voluntari vor primi o remunerație echivalentă cu trei salarii medii aflate în plată la acel moment.

„Patru luni, tinerii fac armata voluntar și rămân în rezerva operațională. Noi propunem ca ei să fie remunerați după aceste patru luni cu trei salarii medii, de la acel moment. Vom vedea ce formă va ieși din Parlament în final. În plus, mai sunt câteva mici modificări legate de formarea în instituțiile de stat civile a unor militari, ofițeri, pentru care nu există capacitatea de formare în instituțiile militare. Dar modificarea principală este aceasta, introducerea conceptului de militar voluntar în termen”, a subliniat ministrul.

Ionuț Moșteanu despre noua lege a apărării naționale

Ministrul Apărării a vorbit și despre proiectul care modifică legea apărării naționale. Ionuț Moșteanu a precizat că acest act normativ necesita o modificare pentru a fi pus în acrord cu noile cerințe pe care le implică situația actuală a țării.

„Proiectul legii apărării naționale este o necesitate a sistemului de apărare a țării pentru că legea apărării naționale datează din 1994 (legea nr. 45/94). Iar de atunci s-au schimbat foarte multe lucruri în România. Am devenit membri ai NATO, ai UE. Subsecvent sau mai modificat diferite legi, diferite proiecte, dar era nevoie de o lege nouă care să cuprindă aceste modificări într-un concept unitar. Asta s-a întâmplat acum. Avem această lege pentru care sunt șase instituții inițiatoare și avizatoare. S-a muncit foarte mult în ultimii doi ani. Au fost foarte multe dezbateri și foarte multă muncă instituțională”, a mai spus ministrul Apărării.

Oficialul guvernamental a explicat care sunt modificările aduse prin noul proiect legislativ care definește conceptul de apărare națională în actualul context național și internațional.

„Pe scurt, legea definește în mod cuprnzător apărarea națională; stabilește rolul Ministerului Apărării Naționale de integrare și conducere într-o concepție unitară a acțiunii tuturor forțelor implicate în apărarea țării, conform planurilor în vigoare; statuează principiul conducerii unice interinstituționale la nivel strategic pe stările constituționale MAI în starea de urgență, MAPN în starea de asediu, agresiune armată, mobilizare, război, realizează cadrul normativ intern pentru implementarea deciziilor adoptate în cadrul organizațiilor internaționale în care România este membră, prin mecanismele de cooperare interinstituționale, crează un cadru de pentru reacții adaptate gradual la nivel național și în cadrul de cooperare la nivelul organizațiilor internaționale și mult alte lucruri despre lucrurile pe care instituțiile cu rol în apărarea țării colaborează și modul în care aceste instituții colaborează cu partenerii și aliații în normele trasate de tratatele internaționale”, a explicat Ionuț Moșteanu.