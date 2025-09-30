Putin ordonă recrutarea a 135.000 de oameni în armată

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat ca 135.000 de să fie recrutați în . Aceasta reprezintă cea mai mare recrutare de toamnă a Kremlinului din ultimii nouă ani.

Vladimir Putin a ordonat: 135.000 de cetățeni ruși trebuie recrutați în armată.

„De la 1 octombrie până la 31 decembrie 2025, recrutați 135.000 de cetățeni ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care nu se află în rezervă și sunt supuși înrolării în serviciul militar”, se arată în decret, conform .

Vladimir Tsimlyansky, șeful departamentului de mobilizare al Statului Major al Rusiei, a insistat, de asemenea, că soldații recrutați nu vor fi trimiși în forțele care invadează în prezent Ucraina.

Cu toate acestea, Moscova a fost acuzată anterior că a încălcat această promisiune.

Recrutări de două ori pe an

Rusia organizează campanii de recrutare de două ori pe an, primăvara și toamna, iar campania din toamna trecută a adus aproximativ 133.000 de soldați.

De când a început invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, armata rusă a avut o medie de aproximativ 127.000 de noi recruți în fiecare toamnă.

La începutul acestui an, Rusia a recrutat 160.000 de soldați în timpul ciclului de recrutare de primăvară.

Ce își dorește Putin

Putin își dorește ca armata rusă să se extindă la o forță de 1,5 milioane de angajați activi până în 2026, în creștere de la aproximativ 1 milion.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Moscova a adoptat săptămâna trecută un proiect de lege menit să elimine ordinele de recrutare bianuale și să le înlocuiască cu o recrutare pe tot parcursul anului pentru a întări armata rusă.

Rusia a pierdut aproape un milion de oameni, încă de la începutul invaziei în Ucraina, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS). Din acest număr, aproximativ un sfert din victime ar include soldați uciși în luptă, mai estimează CSIS.