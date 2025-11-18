Ionuț Moșteanu nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor salariale din Armată. Ministrul Apărării și-a justificat poziția prin războiul de la graniță și incidentele frecvente de invadare a teritoriului românesc de către drone rusești.

Ionuț Moșteanu susține că a făcut o înțelegere cu Coaliția privind tăierea cheltuielilor din Armată

Ionuț Moșteanu susține că Coaliția a căzut de acord să scadă cheltuileli de salarizare din sectorul public, dar domeniul apărării să fie scutit de această măsură.

„M-am opus acestei idei (n.r. de a tăia cheltuielile salariale ale Armatei). Există discuţii legate de scăderea cheltuielilor de salarizare din sectorul public. Înţelegerea de acum două-trei săptămâni era ca sistemul naţional de apărare să fie exceptat de la aceste măsuri, ţinând cont de realităţile cu care ne confruntăm, suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi, toate ţările din jurul nostru investesc în apărare, noi ne-am angajat să investim mai mult, până la 5% din PIB. Şi mi se pare total inoportun, ca să folosesc un termen diplomatic, să ne atingem acum de motivarea militarilor”, a afirmat ministrul, în Parlament.

În cadrul aceleași declarații, Ionuț Moșteanu a recunoscut că nu a primit nicio garanție privind reducerile din Apărare: „Nu au fost garanţii, dar aceasta a fost înţelegerea”.

De ce crede Ionuț Moșteanu că nu este un moment potrivit pentru tăierea cheltuielilor din Armată

Ministrul Apărării este de părere că în acest context tensionat, în care, frecvent, dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, nu este oportună scăderea cheltuielilor din Armată. Ba mai mult, Ionuț Moșteanu susține că bugetul care revine apărării ar trebui să crească, gradual, până în 2035, astfel încât să ajungă la 5% din .

„Trebuie să avem o creştere graduală, nevoia de înzestrare a armatei este mare. […] Nu putem să vorbim de tăieri de la apărare în momentul ăsta, când cad dronele în fiecare săptămână, aţi văzut lângă Dobrogea, şi avem foarte, foarte multe provocări. Că putem optimiza cheltuieli, sunt de acord, putem optimiza în anumite locuri, însă haideţi să facem cu bisturiul, nu cu toporul în cazul acesta.

Nu putem să tăiem cheltuielile de personal în armată în momentul ăsta; cheltuieli de personal sunt şi salarii, sunt şi echipare, sunt şi cheltuieli cu norma de hrană. Trebuie să avem mai mulţi oameni, să primim mai mulţi oameni în armată. Există în fiecare an promoţia care trebuie încadrată, avem nevoie de recrutare de soldaţi gradaţi profesionişti. Anul ăsta, tot din motive bugetare, am întârziat foarte mult şi abia în noiembrie am intrat în pregătire. La anul ar fi trebuit să mai intre 2.000 de soldaţi gradaţi profesionişti, există programul de armată voluntară cu care suntem în Parlament”, a argumentat ministrul .

Ce soluții propune ministrul Apărării pentru optimizarea bugetului

Ionuț Moșteanu este de acord că bugetul care revine apărării trebuie mai bine optimizat și în acest sens, propune amânarea unor lucrări precum renovarea cazărmilor. Ministrul a insistat pe faptul că scăderea cheltuielilor salariale nu va face decât să afecteze înzestrarea armatei și implicit, încrederea aliaților.

„Avem nişte programe de înzestrare în derulare, sunt rate care trebuie plătite pe programele în derulare, sunt programe noi care trebuie pornite, vine programul SAFE. Poate nişte optimizări, de exemplu, la partea de investiţii şi aici poate nu renovăm anumite cazărmi la anul, le renovăm peste doi sau trei ani, le mai cârpim pe ici, pe colo. […] Unele cheltuieli nu sunt urgente şi prioritare la anul, dar bugetul – e vorba şi de angajamentul faţă de aliaţii şi de partenerii noştri. Avem nevoie de înzestrare mai mare şi mai rapidă a armatei, e nevoie de motivare corectă, e nevoie să vadă oamenii o perspectivă şi că nu se schimbă lucrurile după cum bate vântul”, a subliniat Moşteanu.