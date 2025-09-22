B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ionuț Moșteanu anunță că serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026: „Îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști”

Ionuț Moșteanu anunță că serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026: „Îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști”

George Lupu
23 sept. 2025, 00:24
Ionuț Moșteanu anunță că serviciul militar voluntar va fi introdus din 2026: Îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști
Sursa Foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Ionuț Moșteanu despre serviciul militar voluntar
  2. Cum va fi aplicată legislația
  3. Ce a spus ministrul Apărării despre reintroducerea armatei obligatorii

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni, la Antena 3 CNN, că proiectul privind introducerea serviciului militar voluntar are ca obiectiv crearea unei rezerve „mai mari, mai pregătite și mai tinere” pentru Armata Română.

Ce a spus Ionuț Moșteanu despre serviciul militar voluntar

El a explicat că rezerva actuală este îmbătrânită, în condițiile în care serviciul militar obligatoriu a fost abolit în 2007, iar cei care au trecut prin armată atunci se apropie acum de două decenii de la încheierea stagiului.

Potrivit ministrului, noul program presupune modificarea legii privind pregătirea populației pentru apărare. Tinerii – fete și băieți – vor putea opta pentru patru luni de pregătire militară, la finalul cărora vor fi retribuiți și vor rămâne în rezerva Armatei. O parte dintre ei vor putea continua cariera ca militari profesioniști.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute.

Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită.

Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi”.

Cum va fi aplicată legislația

Moșteanu a precizat că se lucrează la amendamente prin care angajatorii să acorde un concediu special de patru luni tinerilor care aleg să participe la acest program.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a spus Ionuț Moșteanu la Antena 3 CNN.

Ce a spus ministrul Apărării despre reintroducerea armatei obligatorii

Întrebat despre posibilitatea revenirii la armata obligatorie, Moșteanu a exclus această variantă: Armata României trebuie să rămână una de profesioniști, în linie cu statele NATO.

„Orice se poate dacă e voință politică dar eu cred că nu e cazul. Armatele trebuie să fie de militari profesioniști, așa sunt armatele NATO. Apoi, de acolo, în funcție de societăți, unii au ales armata obligatorie, alții nu.

Eu cred că la noi nu e cazul. Avem o armată de profesioniști ale căror efective trebuie să crească și vor crește gradual și avem acest nou instrument pentru a-și rește efectivele de voluntari.

E mare diferență între posibil și probabil. E improbabil ca Rusia să atace un stat NATO și o spun cu toată tăria și toate informațiile.

Îi înțeleg pe cetățeni că văzând atâtea știri, mulți văd războiul de aproape de la balcon, cei din Tulcea văd drone căzând. Îi asigur pe toți români, și eu trăiesc aici cu familia și copiii, e o țară sigură, nu avem de ce să ne facem griji, vom mai vedea știri, vor mai fi provocări”, a spus ministrul Ionuț Moșteanu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Kelemen Hunor avertisment înainte de decizia CCR pe pensiile magistraților. Cât mai rezistă guvernul Bolojan
Politică
Kelemen Hunor avertisment înainte de decizia CCR pe pensiile magistraților. Cât mai rezistă guvernul Bolojan
O nouă sămânță de scandal în coaliție. Alexandru Nazare îl acuză pe Tanczos Barna pentru bugetul din acest an
Politică
O nouă sămânță de scandal în coaliție. Alexandru Nazare îl acuză pe Tanczos Barna pentru bugetul din acest an
PNL îl susține pe premierul Ilie Bolojan și respinge speculațiile PSD
Politică
PNL îl susține pe premierul Ilie Bolojan și respinge speculațiile PSD
Vlad Gheorghe: „Romsilva, o nouă aroganță. Pădurarii, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2. Suveica cu bani publici capătă accente ridicole”
Politică
Vlad Gheorghe: „Romsilva, o nouă aroganță. Pădurarii, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2. Suveica cu bani publici capătă accente ridicole”
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Politică
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament
Politică
Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament
Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
Politică
Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
Elena Lasconi: Cred că Nicușor Dan are un mandat împotriva șefului DNA
Politică
Elena Lasconi: Cred că Nicușor Dan are un mandat împotriva șefului DNA
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Politică
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Politică
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Ultima oră
00:17 - Un avion a survolat minute în șir deasupra aeroportului din Cluj-Napoca. Motivul halucinant din spatele incidentului
23:58 - Înfrângere pentru Donald Trump la Hollywood. Disney reia emisiunea lui Jimmy Kimmel
23:55 - Tom Holland a ajuns în atenția medicilor după un incident pe platou. Ce s-a întâmplat cu starul din Spider-Man
23:14 - Autoritățile din Republica Moldova au arestat 74 de persoane pentru un presupus complot rusesc înaintea alegerilor parlamentare
23:11 - Kelemen Hunor avertisment înainte de decizia CCR pe pensiile magistraților. Cât mai rezistă guvernul Bolojan
23:00 - Întâmplarea amuzantă la care a luat parte Andreea Marin, la piață. Ce spune vedeta despre momentele în care este abordată de fani
22:39 - Alocațiile pentru copii în octombrie 2025.Când intră banii pe card și ce trebuie să știe părinții
22:34 - Donald Trump va anunța că paracetamolul provoacă autism, în ciuda lipsei dovezilor științifice
22:30 - Motivul scandalos pentru care șoferii nu pot circula pe un lot din autostrada Moldovei. Constructorul obligat să remedieze situația
22:00 - Specia care a ajuns în Marea Neagră și este o considerată o delicatesă în America. Un singur preparat poate costa și 100 de dolari