Ionuț Moșteanu (USR PLUS): Am solicitat convocarea unui plen reunit pentru dezbaterea moțiunii. Nu putem permite alianței toxice PSD-PNL să pună bețe în roate în continuare moțiunii (VIDEO)

USR PLUS a transmis marți o solicitare către președinții Camerei Deputaților și Senatului, Ludovic Orban și Anca Dragu, prin care a cerut convocarea unui plen reunit pentru dezbaterea moțiunii de cenzură, a anunțat Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al formațiunii, care a acuzat PSD și PNL că „blochează” moțiunea și comit un „abuz fără precedent”.

Ionuț Moșteanu (USR PLUS): Nu putem permite alianței toxice dintre PNL și PSD să pună în continuare bețe în roate moțiunii

„Am făcut astăzi o solicitare către președinții celor două Camere ale Parlamentului de convocare a unui plen reunit pentru dezbaterea moțiunii în temeiul Articolului 113 din Constituție. Am făcut o notificare și joi, în plenul Parlamentului, când s-a citit moțiunea. De la citirea moțiunii, acum, moțiunea este în linie dreaptă. Moțiunea trebuie dezbătută și votată. Nu înțeleg de ce se mai amână. Mă așteptam ca președinții să facă convocarea deja, așa cum au făcut-o, respectând Constituția, săptămâna trecută, pentru citirea moțiunii. Între timp, s-a întâmplat ceva și lucrurile nu mai merg cu aceeași viteză, de aceea le-am făcut această scrisoare, astăzi am trimis-o către domnul Ludovic Orban și către doamna Anca Dragu. Colega mea Anca Dragu, președinta Senatului, a făcut de ieri o scrisoare către președintele Camerei Deputaților pentru a se convoca acest plen reunit pentru dezbaterea moțiunii. Astăzi Ludovic Orban este plecat și a delegat atribuțiile unui coleg vicepreședinte PNL, deci astăzi, așa cum arată lucrurile, nu vom avea un plen reunit pentru dezbaterea moțiunii”, a declarat liderul deputaților USR PLUS.

Ionuț Moșteanu spune că doar USR PLUS și AUR își doresc cu adevărat să fie dezbătută moțiunea.

„Singurii care își doresc cu adevărat această dezbatere suntem noi, cei de la USR PLUS, și cei de la AUR, care au semnat această moțiune. În continuare PSD și PNL sunt bloc în spatele lui Florin Cîțu, în acest abuz fără precedent pe care îl vedem de aproape două săptămâni de zile. (…) Nu putem permite acestei noi alianțe toxice PSD-PNL să facă agenda Senatului și, practic, să pună bețe în roate în continuare acestei moțiuni”, a adăugat el.