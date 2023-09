Ionuț Năstase, consilier local USR în Crevedia: Primăria a avut buget de 28 milioane de euro în ultimii 7 ani, dar nu avem apă și canalizare. A propus 17.000 de lei pentru cei afectați de explozii și 90.000 de lei pentru două echipe de fotbal (VIDEO)

Dezvăluiri incredibile făcute de Ionuț Năstase, consilier local USR în Crevedia. Acesta a declarat, pentru B1 TV, că în ultimii șapte ani, Primăria condusă de Florin Petre (PSD) a avut un buget cumulat de 27-28 milioane de euro și, cu toate acestea, oamenii încă nu au apă și canalizare, iar un sat nu are nici gaze. Anual, circa un milion de euro e alocat din buget pentru racordarea acelui sat, dar acest lucru tot nu s-a întâmplat.

Mai mult, Primăria a propus ca de la stația GPL să primească un ajutor de 17.000 de lei. În schimb, pentru două echipe de fotbal a propus 90.000 de lei. Pe lângă asta, majoritatea PSD din Consiliul Local Crevedia tocmai a aprobat o hotărâre prin care

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știirlor B1 TV, prezentate de Aneta Sîngeorzan.

Ionuț Năstase (USR), despre cum împarte terenurile Primăria Crevedia

„În primul rând, ar trebui clarificat că domnul al cărui frate a primit terenul nu e consilier local, e consilierul personal al dlui primar, angajat în aparatul administrativ al Primăriei și nu e o persoană aleasă, votată ca să devină consilier local.

În esență, nu ar fi niciun fel de problemă ca un tânăr al comunei Crevedia să primească un terne din partea administrației locale, există o lege în acest sens, Legea 15/2003 cred. Problema e că pare că e făcut un pic premeditat și forțat. Într-o ședință de la finele lui aprilie, Primăria a trecut acest teren în patrimoniu privat, acești 250 de metri. Suntem o localitate mică, suficient ca oamenii să vorbească să se cunoască unii cu alții. Atunci se zvonea că acest teren e destinat unei persoane. Atunci eu și consilierii locali ai PNL ne-am abținut de la vot cu privire la introducerea în domeniu privat al acestui teren, că auzisem zvonurile, dar majoritatea PSD a decis. Orice proiect de hotărâre trece pentru că majoritatea decide… Săptămâna trecutăm pe invitația pentru ședința pe luna augustm a venit acest proiect de hotărâre”, a declarat Ionuț Năstase.

Acesta a mai afirmat că și alți tineri au primit teren, dar la marginea comunei. Or persoana în discuție a primit locul fix în mijlocul localității, „poate în cea mai bună zonă din punct de vedere al prețului terneului în acest moment”.

„Timingul e unul foarte prost. Prioritatea Primăriei Crevedia ar fi trebuit să fie alta la 72 de ore după explozia din centrul comunei. Cred că se putea scoate de pe ordinea de zi și așa spiritele erau inflamate și așa cetățenii știau despre ce e vorba. Au fost colegi ai dvs din presă la ședința de consiliu care au întâmpinat cu fluierături și huiduieli decizia consilierilor PSD”, a continuat acesta.

Primăria Crevedia a avut bugete de milioane de euro. Degeaba

Ionuț Năstase a mai susținut că în Crevedia sunt 3 echipe de fotbal. Una a primit bani, așa că au cerut și celelalte două. Prin urmare, Primăria Crevedia a propus ca acestea două să primească 90.000 de lei. Iar celor rămași fără case după explozii doar 17.000 de lei…

„Foarte bine, să investim în sport, problema e că noi nu avem apă și canalizare, că avem un sat în comună fără gaze, sunt 6-700 de oameni acolo cărora li se promit gaze de 4 – 5 ani. An de an se alocă din buget undeva la un milion de euro pentru racordarea acelei localități și nu se întâmplă, dar din acest an avem 3 echipe de fotbal și am alocat sume considerabile…”, a mai spus consilierul local USR.

Ionuț Năstase a mai precizat că la ședința de Consiliu Local a reușit să obțină redistribuirea a 45.000 de lei de la echipele de fotbal către sinistrați.