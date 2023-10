Iulian Miu, prins când încerca să copieze la un examen pentru carnetul de antrenor

Iulian Miu, fost fotbalist, a fost prins când încerca să copieze la examenul de biologie pentru admiterea la cursurile pentru carnetul de antrenor, potrivit .

Examenul a avut loc miercuri. Sursele susțin că Miu a încercat în mai multe rânduri să se inspire de la Gabriel Cânu, fost fotbalist și el, dar a fost văzut de unul dintre supraveghetori.

„Domnul Miu, văd că vă place vorba, ia treceți dumneavoastră în față aici să aveți o privire de ansamblu a sălii”, i-ar fi spus unul dintre supraveghetori.

Unul dintre cei cinci supraveghetori a fost chiar Lucian Burchel, șeful Școlii Federale de Antrenori.

În prezent, Iulian Miu lucrează la academia de la CSA Steaua alături de George Ogăraru. De-a lungul carierei de fotbalist a trecut pe la echipe ca Progresul, Foresta Suceava, Steaua, FCM Bacău, Bursaspor, UTA Arad și Concordia.

În 2021 declara că va demisiona dacă FCSB este primită să joace în Ghencea. În august 2023, echipa lui Gigi Becali a fost primită pe arenă, iar Miu a fost întrebat despre afirmațiile pe care le făcuse.

„(n.r. – zâmbeşte) Hai să spun… În perioada aia pentru mine şi pentru mulţi lucrurile erau clare. Sunt doi ani de atunci.

De atunci am mai semnat două contracte, mai am contract încă doi ani. Eram mult mai conectat cu ce se întâmpla la prima echipă şi în urma acelor informaţii am dat declaraţia.

Lucrurile s-au schimbat, s-au schimbat miniştri, s-a schimbat şi comandatul. Eu ştiam că sunt nişte litigii, că nu poate să joace. Spun ce ştiam atunci şi oamenii îmi dădeau asigurări că nu va juca”, a spus Iulian Miu pentru