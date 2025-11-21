Mircea Coșea, cunoscutul economist, demontează cifrele optimiste, prezentate de premierul Ilie Bolojan, despre evoluția pozitivă a situației economice. În opinia sa, România este un stat capturat de politicieni care au plasat povarea recuperării deficitului pe umerii populației.

Mircea Coșea desființează jumătățile de adevăr din discursul premierului

Într-o postare pe Facebook, în timp ce anunța noi , premierul Ilie Bolojan a prezentat, într-o notă optimist-festivistă situația economică. Cifrele, spunea el, arată că țara noastră merge într-o direcție bună. Iar povara fiscală pusă pe umerii populației a dat rezultate. Profesorul Mircea Coșea denunță cifrele prezentate de , spunând că nu reflectă realitatea.

„În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut: Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei.

Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%.

Încasările din TVA – creștere cu 14,8%.

Veniturile din accize – creștere cu 11%.

Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus.

Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei. Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”, se arată în postarea premierului.

Declarațiile lui Bolojan contestate

Mircea Coșea nu este de acord cu declarațiile premierului, spunând că măsurile luate de guvern nu reflectă așteptările economiei și situația reală. El spune că este nevoie să fie analizate pentru a stabili dacă au un efect pozitiv. Cunoscutul economist consideră că Bolojan nu ar trebui să se mândrească. Cifrele au fost obținute pe , în special a celor mai săraci, iar nu mulțumită competenței echipei guvernamentale.

„În primul rând, cât a costat această creștere? România adevărată nu înseamnă statistică, nu înseamnă raportarea la Uniunea Europeană, nu înseamnă lauda de sine a guvernanților sau a unor analiști care sunt acreditați guvernului, ci înseamnă starea populației. România înseamnă populația, cetățenii țării. Această «creștere’»la care se face referire prin diverse mesaje publice s-a făcut prin creșterea abuzivă și rapidă, fără niciun fel de perspectivă, a greutăților economice, pe spatele cetățenilor”, a declarat profesorul Coșea, confor ziare.com.

În opinia sa, România traversează o criză bugetară care trebuia rezolvată prin măsuri specifice, după exemplul altor țări. În acest sens a dat trei exemple de măsuri care trebuiau adoptate, de guvern, în locul tăierilor de pensii, salarii și în locul creșterii taxelor și impozitelor, preferate de Ilie Bolojan.

„Vorbim despre o criză bugetară, nu economică. În această criză bugetară, ce putea fi rezolvată pe alte căi, cunoscute și practicate de toate celelalte țări europene înseamnă: 1. reducere a fiscalității pe sectorul productiv, deci sprijin pentru mediul de afaceri; 2. stimularea investițiilor, respectiv creșterea numărului de locuri de muncă; 3. atragerea capitalului străin și european. Nimic din cele trei nu s-a aplicat, din contra”, a spus profesorul de economie.

Bolojan prezintă jumătăți de adevăr

Mircea Coșea a arătat că această a fost aruncată pe umerii cetățenilor, într-o manieră abuzivă și brutală. Ilie Bolojan a mutat toată povara recuperării deficitului pe spatele populației care trebuie să suporte toate consecințele austerității. Acest lucru a dus la creșterea nivelului de sărăcie la un nivel aproape insuportabil.

„Criza a fost aruncată pe umerii populației, într-o manieră abuzivă, brutală și aș spune chiar antinațională! Starea în care a ajuns populația României acum este o chestiune de siguranță națională. România a devenit deodată cea mai săracă țară a Europei, în care cozonacul și pizza se cumpără la felie, iar roșiile, la bucată. Asta trebuie să știe cei care ne reprezintă astăzi”, a declarat profesorul.

Potrivit cunoscutului economist, premierul a prezentat doar acele date care îi convin, fără să țină cont de toate aspectele. Ilie Bolojan a apelat doar la juătăți de adevăr, pentru a da o notă triumfalistă postării sale. A omis să vorbească, a msi spus Coșea, despre rata inflației, cea mai mare din Europa, o cifră cu adevărat dureroasă pentru români.

„În al doilea rând, cei care prezintă astfel de cifre festiviste trebuie să prezinte și ceea ce se află de partea cealaltă a balanței. Pe de o parte zici că lucrurile merg bine și ai o acumulare mai mare la buget. Pe de altă parte, asta nu se bazează pe o creștere a inflației. Inflația aduce bani la buget tot pe spatele populației și mediului de afaceri. Nu e rezultatul unei măsuri! Apoi, zici că lucrurile merg bine, că ai încasări la buget, dar nu spui că energia s-a scumpit cu 70%”, a mai punctat expertul.

Mircea Coșea avertizează problemelor reale din economie

Pe lângă scăderea accelerată a puterii de cumpărare, România se confruntă și cu alte probleme despre care premierul nu vorbește. Este vorba despre șomajul care crește, în contextul restructurării afacerilor din cauza taxelor și impozitelor impuse de guvern. Mircea Coșea arată că marele capital străin pleacă din România, în vreme ce premierul face anunțuri festiviste.

„În al treilea rând, faci acest lucru (n.r. – prin măsuri de austeritate) distrugând România, aducând după 35 de ani de tranziție șomajul ca o boală cronică a economiei. Noi nu am avut șomaj în România, dar acum avem. Anunți mari rezultate în contextul în care capitalul străin pleacă, se închid fabrici, iar Dacia anunță că reduce producția cu câteva mii de unități pe zi și va duce în șomaj o mulțime de angajați. Ceea ce vedem este, de fapt, un sat al impotenței”, a mai declarat economistul.

El mai atrage atenția că guvernul se cofruntă și cu alte probleme grave pe care premierul le evită. În opinia sa, guvernul a eșuat în a le oferi cetățenilor perspectiva unui trai mai bun. Ili Bolojan promovează doar sărăcia și austeritatea, pentru populație. Potrivit spuselor sale, economia este arta prin care poporul primește acces la bunăstare și securitate.

„Economia este arta de a da poporului bunăstare, siguranță, de a proteja poporul împotriva oricăror agresiuni – naturală, militară etc. Dar la noi, situația este total diferită. Aceste cifre sunt niște calcule contabile, fără niciun fel de perspectivă de revenire, de îmbunătățire a situației poporului. Ceea ce trebuie să facă un guvern, o coaliție: trebuie să se ocupe de starea poporului român, nu de luptă pentru posturi în Guvern, nu pentru diverse avantaje personale, în detrimentul cetățeanului de pe stradă. România nu e statistica prezentată de unii politicieni, ci acel român care de sărbători merge la magazin și cumpără cozonacul la felie”, a subliniat profesorul Coșea.

Românii sunt captivii clasei politice

În timp ce românii poartă povara crizei fiscal-bugetare, politicienii care au provocat-o au alte preocupări. Mircea Coșea susține că aceștia sunt preocupați mai mult de jocuri de culise și de obținerea de beneficii persoane, iar nu de binele comun.

„Politicienii trebuie să se uite cu mare atenție la cifre și mai ales, la ceea ce e în spatele lor. Dacă vor să afle realitatea, să coboare din mașinile de lux cu care se deplasează și să meargă în piață ce cumpără românii, cât cumpără, să întrebe pensionarii dacă își pot plăti medicamentele. După aceste discuții, să pună față în față cifrele comunicate cu realitatea din teren. În acest caz, poate că vor fi mai modești și mai atenți cu ceea ce ne comunică nouă și nu ne vor mai trata ca pe niște cititori de cifre care habar nu au de ceea ce se petrece în economie”, a spus profesorul de economie.

Potrivit spuselor sale, clasa politică a capturat statul, iar partidele s-au transformat în grupuri de influență care lucrează în propriul avantaj. Acestea oferă bunăstare doar clientelei de partid, iar nu cetățenilor,