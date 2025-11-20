B1 Inregistrari!
Premierul, în criză de timp. CCR dă peste cap planul de majorare a taxelor locale. Bolojan decalarea termenului de judecată

Premierul, în criză de timp. CCR dă peste cap planul de majorare a taxelor locale. Bolojan decalarea termenului de judecată

Adrian Teampău
20 nov. 2025, 17:10
Premierul, în criză de timp. CCR dă peste cap planul de majorare a taxelor locale. Bolojan decalarea termenului de judecată
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan intră în criză de timp
  2. Guvernul cere decalararea termenului
  3. AUR a atacat la CCR austeritatea lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan cere Curții Constituționale să devanseze termenul de analiză pe proiectul de lege care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale. Judecătorii constituționali au dat ca termen data de 21 ianuarie 2026.

Ilie Bolojan intră în criză de timp

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat proiectul prin care taxele și impozitele locale vor fi aproape dublate începând cu anul viitor. Deși marea majoritate a românilor au venituri printre cele mai mici din Europa, adepții premierului susțin majorarea lor spunând că sunt printre cele mai mici. Evită să vorbeasă despre raportul taxe – venituri

Odată măsura aplicată, România va intra în topul țărilor cu cele mai mari taxe locale din Europa de Est, depășind țări mult mai avansate economic, precum Polonia sau Cehia. Veniturile vor rămâne la fel de mici, mai ales că premierul refuză inclusiv majorarea salariului minim pe economie în raport cu inflația.

Majorarea taxelor și impozitelor locale a fost contestată de partidul AUR la CCR, iar magistrații constituționali au dat ca termen de judecată data de 21 ianuarie. Acest lucru ar împiedica ca majorarea să intre în vigoare.

„Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative – Termen ședință de judecată: 21 ianuarie 2026”, a transmis Curtea Constituțională.

Guvernul cere decalararea termenului

Guvernul a anunțat, prin purtătoarea sa de cuvânt, că va cere CCR „preschimbarea termenului de 21 ianuarie 2026”. Ilie Bolojan vrea ca noile majorări de taxe și impozite să intre în vigoare de la 1 ianuarie. De altfel, în expunerea de motive, autorii legii au afirmat că banii plătiți în plus de români vor fi utilizați pentru acoperirea deficitului bugetar.

În pachetele de austeritate nu sunt prevăzute nici un fel de reforme care să oblige primarii să nu mai risipească banii publici. Ilie Bolojan pune întreaga presiune pentru recuperarea deficitului pe umerii simplilor cetățeni. Concedierile colective, tăierile salariale și majorările de taxe și impozite par a fi pilonii de bază ai strategiei guvernului său.

Aceasta, în ciuda exemplelor care vin aproape zilnic, din teritoriu, de primari care risipesc banii publici pe tot felul de achiziții controversate. De altfel, în plină criză fiscal-bugetară, premierul Bolojan a girat cu prezența sa o paranghelie estimată la 1,25 milioane de lei, organizată de Primăria Oradea. Aceasta s-a întâmplat la scurtă vreme după ce a anunțat majorarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026.

AUR a atacat la CCR austeritatea lui Ilie Bolojan

Partidul AUR a atacat la CCR legea „privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative”. Este vorba despre legea adoptată marți de Parlament care pune presiuni suplimentare pe românii de rând. Este vorba de proiectul inițiat de Ilie Bolojan care majorează taxele și impozitele locale, prevăzute să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026.

Curtea Constituțională a anunțat, inițial, că va dezbate contestația depusă de AUR pe 4 februarie. Ulterior, a revenit și a dat un alt termen pe 21 ianuarie. Dacă CCR va dezbate sesizarea AUR în 21 ianuarie, o serie de măsuri prevăzute să intre în vigoare de la 1 ianuarie vor fi amânate.

