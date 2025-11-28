B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)

Ana Maria
28 nov. 2025, 13:14
Sursa foto: Captură Video - Recorder / Youtube
Cuprins
  1. Ce a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu despre demisia lui Moșteanu
  2. De ce îl critică CTP pe Moșteanu
  3. Care este responsabilitatea coaliției, în opinia lui CTP

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Ionuț Moșteanu în emisiunea prezentată de Andreea Moraru, difuzată pe B1 TV, după ce acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării.

Moșteanu a scris vineri pe Facebookrenunță la funcție după scandalul legat de CV-ul său.

Ce a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu despre demisia lui Moșteanu

CTP a catalogat postarea lui Moșteanu drept „jalnică”, subliniind că, de fapt, acesta nu și-a dat demisia, ci a fost demis.

„Jalnică, pentru că nu își dă demisia, ci este demis după ce s-a ținut cu dinții și cu ghearele de fotoliul său de ministru al Apărării.

De două zile oferă niște justificări și niște texte la ceea ce s-a întâmplat, unul mai ridicol decât altul.”, a declarat jurnalistul.

De ce îl critică CTP pe Moșteanu

Cristian Tudor Popescu a criticat dur coaliția pentru că l-a acceptat pe Moșteanu în funcția de ministru, în condiții geopolitice extrem de dificile, considerând acest lucru o greșeală gravă.

„Să luăm, însă, responsabilitățile, că dincolo de acest Moșteanu, care ce este, de fapt, acest Moșteanu? Moșteanu este un personaj tipic acestei epoci la noi. El poate fi găsit nu numai la USR, găsit în fiecare partid. Este produsul sistemului de educație în bună măsură falsificat după 1989. După ce au apărut ca ciupercile după ploaie toate aceste facultăți creștino-musulmano-ecologice și de drept private, bineînțeles, pe care le-au făcut majoritatea vedetelor politice din România.”, a continuat gazetarul.

CTP a detaliat traseul educațional al lui Moșteanu, calificând mai multe dintre diplomele sale ca fiind false sau obținute în condiții dubioase:

„Uitați-vă la ce a făcut domnul acesta, Moșteanu. A zis că s-a apucat de Automatică, facultate grea pe care nu a terminat-o.A abandonat-o în anul 3, cu toate că eu știu că am făcut facultatea asta 5 ani înainte de 1989. După 1989 cred că era 4 ani, nu mai era 5. Deci a abandonat, n-a mai făcut ultimul an. După aceea s-a dus la filosofie să facă nu știu ce masterat, l-a abandonat și pe ăla. După care s-a dus la Facultatea Biottera, o făcătură îngrozitoare, o fabrică de diplome false, unde a făcut 2 ani într-un an sau cel puțin așa susține. Și, în sfârșit, a făcut și Athenaeum  Management, facultate care nu exista în clipa în care pretinde el că a absolvit-o. ”, a mai spus CTP.

Care este responsabilitatea coaliției, în opinia lui CTP

Gazetarul susține că este vina coaliției că l-a acceptat pe Moșteanu ca ministru într-un moment geopolitic complicat:

„Acesta a fost traseul educațional al acestui, și e un termen generic pe care încerc să-l găsesc, profiturist politic. Pentru că a fost plasat, după aceea, politic în diverse funcții, că el a avut nevoie de aceste diplome, așa zise diplome, sau ideea că a absolvit astfel de facultăți și le-a trecut în CV, ca să fie pus în Consilii de administrație de unde să ridice căpițe de bani. Pentru că asta este una dintre țintele fiecărui profiturist tipic din politica românească.

Și aici intervine responsabilitatea USR, întâi responsabilitatea coaliției, care nu ar fi trebuit să-l accepte pe acest Moșteanu pe funcția de ministru al Apărării. Ministrul Apărării în condițiile astea, pe care nu le mai evoc, ce-i în jurul nostru, ce-i în Europa, ce e cu America. În aceste condiții, coaliția a acceptat fără să crâcnească.”, a mai precizat jurnalistul.

