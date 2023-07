Jurnalistul Ovidiu Vanghele, despre cazul azilelor groazei: „Voi fi primul care va urla în spațiul public dacă voi vedea tot felul de porcării făcute de Parchet în acest dosar” (VIDEO)

Ovidiu Vanghele, jurnalistul de la Centrul de Investigații Media care a documentat și a scris încă din februarie despre azilele groazei din Voluntari a oferit noi detalii în emisiunea Bună, România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir despre apropiații Gabrielei Firea, implicați în acest scandal:

„Nu a realizat că toate lucrurile astea vor veni peste dânsa pentru că erau absolutamente publice încă din februarie. Nu știu ce a încercat să facă zilele astea. Toate lucrurile alea sunt atât de clare încă din ianuarie și frebruarie iar acum sunt detonate de investigația mamut a procurorilor”.

Ovidu Vanghele a spus că Ligia Gheorghe, consiliera Gabrielei Firea care a avut poziția de vicepreședinte al asociației care gestiona centrele din Voluntari, a avut casa percheziționată de procurorii DIICOT în urma descinderilor din 4 iulie. Aceasta are deocamdată calitatea de martor în acest dosar:

„Consiliera ei, doamna Ligia Gheorghe a avut și dânsa locuința percheziționată în desantul mamut din 4 iulie când procurorii și polițiștii și 200 de salvări au mers la toate aceste trei centre. Și eu am fost martor, am fost audiat ca martor în februarie în acest dosar, dar mie nu mi-a făcut nimeni percheziții acasă, considerându-se că eu nu am nicio treabă cu zisele grupuri infracționale pe care le investighează DIICOT. Și doamna Ligia Gheorghe e martor. Un judecător a cosniderat că ar putea exista anumite legături sau anumite dovezi pentru o formă de participare în acest cerc de crimă organizată pe baza unor legături pe care procurorii le-au prezentat acelor judecători. Ceva ceva acolo este, în niciun caz nu doar ce spune doamna Firea.

Doamna Gheorghe nu l-a ajutat să facă asociația, nu este printre cei trei membri fondatori, cumva asta încerca să acrediteze că nu avea trei oameni să facă asociația și l-a ajutat doamna asta. Doamna Ligia a venit direct în poziția de vicepreședinte al asociației care are un obiect de activitate. Scopul asociației lui Godei este îmbunătățirea calității vieții oamenilor, e clar că vrei să faci aziluri”.

Ovidiu Vanghele a mai precizat că așteaptă în continuare ca procurorii să facă lumină în acest caz:

„Eu voi fi primul care va urla în spațiul public dacă voi vedea tot felul de porcării făcute de parchet în acest dosar. Nici pentru mine nu e deloc acceptabil să faci genul acesta de operațiuni doar să faci joculețe politice și să o scoți pe Firea sau să nu o pui sau pe Budăi, ca și cum ar fi o o miză. Scopul meu este să cureți sistemul de niște oameni care nu sunt corect echipați pentru a-l popula, printr-o hotărâre judecătorească”.