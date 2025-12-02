B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”

De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”

Traian Avarvarei
02 dec. 2025, 15:59
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bugetul pe 2026 depinde de reforma administrativă, spune Kelemen
  2. Kelemen Hunor, supărat pe blocajul din coaliție

Kelemen Hunor a declarat că reforma administrativă trebuie finalizată luna aceasta, altfel „e greu să avem buget în ianuarie”. Liderul UDMR s-a arătat deranjat că de trei luni coaliția de guvernare nu reușește să iasă din acest blocaj și să ajungă la o concluzie: „De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”.

Bugetul pe 2026 depinde de reforma administrativă, spune Kelemen

„Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislația actuală.

Dacă construim pe legislația actuală, înseamnă că și pe administrația centrală, dar mai ales pe administrația locală, tu trebuie să stabilești anvelopa salarială pe plafoanele existente din legea 63 din 2010, dacă nu mă înșel. Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislația, nu putem construi în buget diferit față de ce am avut în 2025. De aceea eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuții”, explicat Kelemen Hunor, pentru Digi24.

Kelemen Hunor, supărat pe blocajul din coaliție

„În acest moment e o critică din partea mea către noi. Pur și simplu de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”, a mai afirmat liderul UDMR.

Întrebat de ce a apărut blocajul, Kelemen Hunor a explicat: „Noi am spus că 10% reducere peste tot la numărul de angajați, nu la salarii. Salariile nu trebuie atinse și atunci se rezolvă. Pe Parlament am propus 11% reducere de personal. (…) Nu 10% peste tot, 10% per total, fiindcă sunt anumite zone unde n-ai cum să reduci 10%”.

„Vorbim la nivel de țară de vreo 12.700 – 13.000 maxim de angajați la nivelul administrației centrale. Este un număr care poate fi absorbit, sunt oameni care au pregătirea să meargă în zona privată. Deci nu văd o catastrofă dacă vrem să reechilibrăm zonele suprapopulate.

Sunt câteva consilii județene, sunt câteva municipii mari. Acolo sunt lucrurile mai complicate, așa cum am înțeles eu”, a mai declarat președintele UDMR.

Tags:
Citește și...
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Politică
Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
Politică
Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, așteptat cu un nou protest în Parlament. Angajații Parlamentului amenință cu greva generală (VIDEO)
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă
Politică
Lovitură dură pentru Anca Alexandrescu de la bucureșteni. Sondajul care o dărâmă pe suveranistă
Călin Georgescu are tot mai mulți bodyguarzi. Cât costă oamenii care îl păzesc pe suveranist la băile de mulțime
Politică
Călin Georgescu are tot mai mulți bodyguarzi. Cât costă oamenii care îl păzesc pe suveranist la băile de mulțime
Gigi Becali pariază pe Nicușor Dan: „Va mai lua un mandat”. De ce crede latifundiarul din Pipera că Nicușor e bun
Politică
Gigi Becali pariază pe Nicușor Dan: „Va mai lua un mandat”. De ce crede latifundiarul din Pipera că Nicușor e bun
Șaorma în școli sau un Grand Prix de Formula 1. Cele mai bizare promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei
Politică
Șaorma în școli sau un Grand Prix de Formula 1. Cele mai bizare promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei
Călin Georgescu îndeamnă, din nou, la boicotarea alegerilor din Capitală. Se dezice de orice candidat (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu îndeamnă, din nou, la boicotarea alegerilor din Capitală. Se dezice de orice candidat (VIDEO)
Un val de susținere pentru Ciprian Ciucu în zona de centru-dreapta: decizia lui Vlad Gheorghe accelerează mobilizarea împotriva extremismului
Politică
Un val de susținere pentru Ciprian Ciucu în zona de centru-dreapta: decizia lui Vlad Gheorghe accelerează mobilizarea împotriva extremismului
Cum stau candidații pentru București la casele de pariuri. Cine conduce pe cea mai mare platformă de pariuri
Politică
Cum stau candidații pentru București la casele de pariuri. Cine conduce pe cea mai mare platformă de pariuri
Catalin Drula
Ultima oră
16:27 - Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
16:12 - MaDonna Maria, spitalul premiat la nivel național. Evoluția unei instituții medicale și viziunea liderului care a dus-o în topul performanței din România
15:48 - Procurorii s-au mișcat repede. Marius Isăilă, omul cu șpaga de un milion de euro pentru Moșteanu, a fost trimis în judecată
15:39 - Suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel: Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, reținută. Ce acuzații i se aduc
15:38 - „Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
15:07 - A fost oprită centrala electrică Petrom de la Brazi, care asigură 10% din energia României. Care e motivul
15:07 - Răsturnare de situație. Gigi Becali, alături de Călin Georgescu: „Eu o să încerc să fac să se salveze”. Ce anunț a făcut patronul FCSB
14:58 - Scene șocante într-un magazin de lux: un bărbat a înghițit o bijuterie. Cum și-a motivat acesta fapta
14:49 - Sectorul 3 și povestea celor 76.912 apartamente reabilitate: cum a luat naștere cel mai mare program de eficiență energetică din România
14:41 - Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”