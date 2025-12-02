Kelemen Hunor a declarat că reforma administrativă trebuie finalizată luna aceasta, altfel „e greu să avem buget în ianuarie”. Liderul UDMR s-a arătat deranjat că de trei luni coaliția de guvernare nu reușește să iasă din acest blocaj și să ajungă la o concluzie: „De trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”.

Bugetul pe 2026 depinde de reforma administrativă, spune Kelemen

„Dacă nu reușim să facem acest pas în decembrie e greu să avem buget în ianuarie. Oricum, în decembrie nu o să mai avem, fiindcă trebuie să construim bugetul pe legislația actuală.

Dacă construim pe legislația actuală, înseamnă că și pe administrația centrală, dar mai ales pe administrația locală, tu trebuie să stabilești anvelopa salarială pe plafoanele existente din legea 63 din 2010, dacă nu mă înșel. Deci, din acest punct de vedere, fără să modificăm noi legislația, nu putem construi în buget diferit față de ce am avut în 2025. De aceea eu cred că în decembrie trebuie să terminăm cu aceste discuții”, explicat Kelemen Hunor, pentru .

Kelemen Hunor, supărat pe blocajul din coaliție

„În acest moment e o critică din partea mea către noi. Pur și simplu de trei luni de zile nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil”, a mai afirmat liderul UDMR.

Întrebat de ce a apărut blocajul, Kelemen Hunor a explicat: „Noi peste tot la numărul de angajați, nu la salarii. Salariile nu trebuie atinse și atunci se rezolvă. Pe Parlament am propus 11% reducere de personal. (…) Nu 10% peste tot, 10% per total, fiindcă sunt anumite zone unde n-ai cum să reduci 10%”.

„Vorbim la nivel de țară de vreo 12.700 – 13.000 maxim de angajați la nivelul administrației centrale. Este un număr care poate fi absorbit, sunt oameni care au pregătirea să meargă în zona privată. Deci nu văd o catastrofă dacă vrem să reechilibrăm zonele suprapopulate.

Sunt câteva consilii județene, sunt câteva municipii mari. Acolo sunt lucrurile mai complicate, așa cum am înțeles eu”, a mai declarat președintele UDMR.