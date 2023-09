Kelemen Hunor critică măsurile fiscale: „Am văzut improvizații. Am impresia că această coaliție habar nu are unde vrea să ajungă”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat marți care sunt principalele nemulțumiri în urma discuțiilor cu premierul Marcel Ciolacu despre măsurile fiscale. Acesta a precizat că UDMR nu este de acord cu limitarea cheltuielilor autorităților locale pentru activitățile culturale sau comasarea instituțiilor de cultură:

„Trebuie să ținem cont de principiul autonomiei locale. Nu poți să intervii de la nivel central și să spui ce au voie să facă autoritățile locale și ce nu ai voie să facă. Cât trebuie să cheltuie pe cultură, pe sport, pe religie și așa mai departe. Acel procent de 2,5% trebuie să dispară din proiect fiindcă asta înseamnă că a intervenit peste autoritățile locale și e vorba de impozitele și taxele locale și nu poți să impui cât la sută să dai la anumite autorități. Electoratul trage la răspundere pe aleși și nu Ministerul de Finanțe. Nu pot fi stabilite criterii de performanță de la nivel central pentru autoritățile locale. Este atributul autorităților locale să stabilească aceste criterii, nu de la guvernul central.

Instituțiile de cultură trebuie exceptate de la comasare când sunt mai puține de 50 de posturi. Asta ar însemna că nu înțelegi fenomenul cultural, nu înțelegi cum înțelegi instituțiile de cultură, muzeele județene, muzeele locale, bibliotecile, teatrele, filarmonice și nu poți să le comasezi ansamblul florcloric cu muzeul județean și biblioteca cu teatrul”.

Kelemen Hunor a criticat și desființarea celor 200.000 de posturi vacante precizând că nu se va face economie:

„Cu posturile vacante pot fi desigur eliminate cele 200.000 de posturi vacante dar nu faci nicio economie. Sunt posturi libere, nu sunt ocupate. Nu se plătește nimic. Noi am spus în felul următor: există stabilit pentru fiecare autoritate locală câte posturi sunt în funcție de numărul de locuitori. Dacă tu razi 200.000 de posturi afectezi autoritățile cu posturi puține, cu populație puțină. Acolo există problemele cele mai improtante. Trebuie o abordare nuanțată”.

În ceea ce privește taxele, Kelemen Hunor a spus că PSD-PNL „habar nu au unde vor să ajungă” și că măsurile sunt o improvizație:

„Pe fiscalitate au fost câteva intervenții, propuneri. Urmează să mai discutăm. Sunt multe măsuri care dacă ar fi fost luate anul trecut când noi am propus lucrul acesta, de exemplu 1% din cifra de afaceri, atunci și deficitul bugetar în acest an ar fi fost mult mai mic. Urmează să mai discutăm până când va ajunge legea în Guvern.

Deciziile noastre va fi luată în moemntul în care avem forma finală a Legii. În acest moment am avut o primă discuție despre acest proiect de lege care s-a schimbat enorm de mult din august până azi. Am văzut imporvizații. Improvizațiile în artă, în muzică, în jazz sunt binevenite, în politică improvizațiile înseamnă că nu știi unde vrei să mergi, cauți drumul. Am impresia că această coaliție caută drumul, habar nu are unde vrea să ajungă, dar improvizează. Să vedem care va fi proiectul cu care va veni”.