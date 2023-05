Kelemen Hunor: De când suntem la guvernare, am avut multe „incendii”. Rezolvarea problemelor din învățământ trebuie să fie una etapizată (VIDEO)

Rezolvarea problemelor din sistemul de învățământ trebuie să fie una etapizată, a afirmat vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR, vineri, la Palatul Victoria, în cadrul declarațiilor de presă în care coaliția a anunțat oficial că până după soluționarea crizei din educație.

Kelemen Hunor (UDMR), despre coaliția de guvernare și „problemele din învățământ”

„În momentul în care noi am format această coaliție, acum un an și jumătate, știam că trecem printr-o perioadă foarte dificilă, ne-am asumat împreună această responsabilitate, spunând că trebuie să existe o predictibilitate. În continuare sunt convins că e nevoie de predictibilitate, e nevoie de responsabilitate și e nevoie de a întări încrederea în societate”, a declarat liderul UDMR.

„Există emoție în societate, cunoaștem problemele societății și ne-am asumat să le rezolvăm. În această perioadă de când suntem la guvernare, am avut, sigur, multe «incendii». Cu o mână am stins incendiile, cu mâna cealaltă am construit, fiind că ăsta este rostul guvernării, să guvernăm pentru oameni, pentru societate, și asta am făcut, asta vom face și în continuare”, a adăugat el.

„Problemele din sistemul de învățământ sunt cunoscute pentru Guvern și pentru această coaliție. Pot fi rezolvate, rezolvarea este în mâna Guvernului, în mâna Parlamentului, și rezolvarea trebuie să fie una etapizată, dar, da, avem nevoie de învățământ de calitate, cum avem nevoie de servicii de calitate, servicii publice de calitate pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate. Vom reuși să le rezolvăm”, a mai spus Kelemen Hunor.