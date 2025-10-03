Kelemen Hunor, președintele UDMR, a vorbit despre președintele Nicușor Dan. Acesta l-a caracterizat pe șeful Statului ca fiind un „om onest”, care încearcă să găsească soluții pentru problemele care există.
Liderul UDMR a explicat ce l-a determinat să îl placă pe președinte, menționând trei lucruri foarte importante: onestitatea, sinceritatea și dorința de a găsi soluții.
„E un om onest, un om care vrea să înțeleagă toate problemele cu care un președinte, un guvern, un lider de țară se confruntă și caută soluții. Deci, două, trei chestiuni extrem de importante. Această onestitate, această sinceritate și dorința de a găsi soluții’, a precizat liderul UDMR, întrebat ce l-a convins să-l placă pe președinte”, a transmis Kelemen Hunor la Europa FM.
Hunor a fost întrebat dacă nu cumva viteza cu care acționează este lentă, iar acesta a punctat faptul că sunt lucruri mai importante decât rapiditatea.
„Viteza este altă treabă. În secolul XXI, când viteza e peste tot foarte mare, sigur că aparent unul care nu se mișcă cu acea viteză pare lent. (…) În iunie a început mandatul, nici jumătate de an nu a trecut de când a preluat acest mandat. Sigur, trebuie să vină cu echipă. (…) Mult mai important este, din punctul meu de vedere, cum abordează problemele și onestitatea cu care abordează orice subiect. Am văzut la discuțiile, când ne-a invitat la Cotroceni, am văzut în perioada formării guvernului, acestea sunt lucruri mult mai importante pentru mine”, a detaliat Kelemen Hunor.
De asemenea, liderul UDMR a subliniat importanța încrederii, spunând că România nu stă prea bine la acest capitol.
„Eu de ani de zile vorbesc de încredere, fiindcă toate studiile arată că încrederea este acel capital fără de care nu se poate construi nimic. Toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează printr-un nivel de încredere foarte ridicat. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos este”, a menționat președintele UDMR.