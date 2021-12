Kelemen Hunor, despre relaţia cu Klaus Iohannis: E o relaţie corectă, o relaţie instituţională

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că are o relație corectă cu președintele României, Klaus Iohannis, fiind „o relaţie între preşedintele României şi liderul unui partid din coaliţia de guvernare”.

„E o relaţie corectă, o relaţie instituţională, o relaţie între preşedintele României şi liderul unui partid din coaliţia de guvernare. Da, vorbim, bineînţeles. Când este cazul ne şi vedem”.

Întrebat de ce nu a fost la recepţia de Ziua Naţională, Kelemen Hunor a afirmat: ”Nu am fost în Bucureşti, am fost – şi am anunţat – am fost la Cluj, pentru că trei-patru săptămâni, când au fost negocierile, nu am prea ajuns pe acasă”.