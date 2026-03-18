Kelemen Hunor e optimist. Cu tot scandalul din coaliție, liderul UDMR e convins că se ajunge la un consens. Ce spune despre cum a reușit opoziția să spargă coaliția (VIDEO)

Astăzi am avut parte de un scandal care a durat aproape toată ziua între PSD, pe de o parte, și PNL și USR, pe de altă parte. Am văzut în direct cum coaliția se sparge. Cu largul ajutor al opoziției, care nu a fost nici ea unită ci s-a împărțit între liberali și oamenii lui Grindeanu. Kelemen Hunor este însă optimist.

Ce spune Kelemen Hunor despre scandalul de astăzi

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, pare să fie singurul care trage ca această coaliție de guvernare să meargă în continuare. E adevărat că dacă alianța asta se destramă și viitorul UDMR poate fi unul sumbru.

„Eu cred că până la urmă se va vota acest buget și va merge coaliția mai departe. Nu vreau să intru eu în aceste discuții dacă boicotează, nu boicotează, cine boicotează, cine nu boicotează. Noi am votat pentru aceste plăți, fiindcă avem obligație morală, dacă vreți, față de aceste persoane, acele 2,8 milioane sute de mii care au sub 3.000.

Nu pică nimeni bugetul. Votează. Deci nu pică. Din punctul meu de vedere, acest pericol nu există. Bun, acum e această tensiune, această discuție de foarte multe ori foarte dură în comisie, dar eu sunt convins că va trece bugetul. Eu cred că această coaliție trebuie să meargă mai departe.

Niciun an nu a trecut de când a fost formată această coaliție și toată lumea știa care sunt provocările și cine va fi premierul până la rocadă. Rocada e peste un an de zile. Și din acest punct de vedere, eu cred că trebuie să meargă mai departe coaliția.

Nu ar fi o problemă nici o criză guvernamentală sau o criză politică de două, trei săptămâni dacă ai o alternativă. Dar în acest moment alternativă politică nu există. Și de aceea eu cred că după ce bugetul va fi aprobat, mergem mai departe.”, a declarat Kelemen Hunor în exclusivitate la emisiunea , moderată de Ioana Constantin.

UDMR, mai spre PSD decât spre PNL

Liderul UDMR susține însă că ajutoarele promise de PSD, dar și alte forme de susținere, mai ales în contextul războiului din Iran, trebuie date. Și este convins că se vor face compromisuri, chiar dacă azi a părut că ruptura este ireparabilă între PSD și PNL.

„Sunt 2,8 milioane de pensionari sau aproape 2,8 milioane cu pensii sub 3.000 de lei. Este acea categorie socială care este cea mai afectată de presiunea inflaționistă. Și oamenii deja fac calcule, doamne, plătesc medicamentul, plătesc întreținerea, plătesc mâncarea și nu ajung banii.

Și atunci noi am discutat în coaliție că vom plăti, așa cum am făcut și anul trecut, one-off, o plată sau de două ori, două plus, pentru acele persoane care au pensiile până la 3.000 de lei. E o chestiune morală, dacă vreți, sunt părinților și bunicilor și cei care au lucrat o viață întreagă în această țară.

Și acum discuția este între și Ministerul Muncii. Suma de 1,1 miliarde de lei și se poate plăti a doua tranșă în septembrie, în octombrie. Asta a fost soluția noastră de compromis.

Cu motorina, în jur de 10 lei, atunci la accize trebuie o intervenție pe o discuție extrem de serioasă cu comercianții, fiindcă dacă reduci cu 25%, hai să spunem așa, accizele din prețul motorinei, atunci trebuie acest lucru să se reflecte și în prețul la pompă, fiindcă altfel n-ai făcut nimic dacă comercianții nu acceptă o astfel de soluție. E adevărat că ai mai puține venituri la buget, fiindcă accizele 25%.