Klaus Iohannis condamnă împușcarea fostului premier japonez Shinzo Abe: „Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de el, familia sa și poporul Japoniei!”

Președintele României, Klaus Iohannis, a condamnat ferm împușcarea fostului premier japonez Shinzo Abe, care a fost atacat vineri dimineață în timp ce susținea un discurs la un eveniment electoral în orașul Nara.

„Condamn ferm împușcarea fostului premier japonez Shinzo Abe. În aceste momente foarte dificile, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de el, familia sa și poporul Japoniei!”, a scris șeful statului român, vineri, pe Twitter.

Strongly condemn the shooting of former Japanese Prime Minister . In these very difficult moments, our thoughts and prayers are with him, his family and the people of Japan!

