Klaus Iohannis: Domnia Reginei Elisabeta a II-a a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional de loialitate și angajament față de serviciul public

Domnia Reginei Elisabeta a II-a, care se întinde pe șapte decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional de loialitate și angajament față de serviciul public, a declarat Președintele României, Klaus Iohannis, joi seară, după moartea celui mai longeviv monarh din istoria Regatului Unit.

„Sincere condoleanțe pentru moartea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care se întinde pe șapte decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional de loialitate și angajament față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de Familia Regală”, a scris șeful statului român, joi seară, pe Twitter.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty's reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.

