Klaus Iohannis: “Este inacceptabil ca personalul medical să nu fie vaccinat împotriva COVID-19″

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că este inacceptail ca medicii să nu fie vaccinați împotriva COVID-19, pentru că în joc este siguranța pacientului care vine la spital să se vindece, nu să se îmbolnăvească:

“Este inacceptabil ca personalul medical să nu fie vaccinat. Oameniis e duc cu încredere la spital să se facă bine. Dacă de acolo ia virusul, omul a obținut exact opusul la ce s-a așteptat. Mare parte din sistemul de sănătate se face pe banii contribuabilului. Eu dacă merg la spital și contribui, mă aștept acolo să fiu tratat ca să plec de acolo mai sănătos decât am venit nu să mă duc la spital și să plec bolnav. Este însă foarte complicat pentru că sunt oameni care din varii motive medicale nu pot fi vaccinați. Chestiunea trebuie să fie discutată și la modul de răspundere a societății, de răspundere a persoanei. Am avut mai multe discuții cu medici în ultimele luni. Am întrebat, adevărul e că 90% din personalul medical este vaccinat. Suntem în tr-o zonă în care discuția e teoretică și nu practică”, a declarat Klaus Iohannis.

De asemenea, șeful statului a spus că e un lucru bun dacă guvernul vine cu inițiative pozitive de stimulente, precum tombole sau loterii, însă trebuie urmărite costurile:

“Să vedem cu ce costuri pentru că vaccinul este deja gratuit, procedura de vaccinare este gratuită, centrele de vaccinare sunt gratuite. Undeva trebuie să zicem, ok, le dăm ceva de încurajare, dar lucrurile trebuie să rămână într-o zonă a rezonabilității”, a mai spus Klaus Iohannis.