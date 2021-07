Klaus Iohannis: Este nevoie de o consolidare a proiectului european, nu de reinvetarea Europei. În viziunea României, Uniunea viitorului e un proiect indisolubil legat de ideea de unitate și solidaritate europeană (VIDEO)

Dacă astăzi cetățenii europeni au acces la vaccin, dacă economiile europene se pregătesc de relansare, aceste lucruri sunt posibile în special datorită capacității noastre comune și a Uniunii în ansamblul său de a se mobiliza și de a răspunde eficient unei crize fără precedent în istoria proiectului european, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la lansarea oficială a dezbaterii naționale privind viitorul Europei.

Este nevoie de o consolidare a proiectului european, nu de reinventarea Europei, a subliniat Klaus Iohannis

„Suntem cu toții sub impactul unei crize care ne-a forțat să ne reanalizăm prioritățile, să ne acomodăm și cu alte provocări decât cu cele cu care eram obișnuiți. Cu siguranță, această nouă realitate își va pune amprenta asupra întregului exercițiu de dezbatere privind viitorul Europei. Cu toate acestea, procesul trebuie să rămână fidel ideii fondatoare a Europei. Angajarea în dialog a cetățenilor trebuie să conducă, în baza propunerilor acestora, la identificarea măsurilor și a instrumentelor prin care liderii Uniunii Europene să acționeze în folosul cetățenilor noștri”, a afirmat șeful statului, marți, la Palatul Cotroceni.

Președintele României a explicat că, în lipsa unei acțiuni solidare a UE, a coordonării și a unui veritabil angajament comun de formulare de soluții, criza COVID-19 ar fi fost total diferită pentru toți europenii.

„Uniunea viitorului este, în viziunea României, un proiect indisolubil legat de ideea de unitate și solidaritate europeană în beneficiul tuturor, un proiect în care trebuie să ne preocupe bunăstarea tuturor statelor membre și a cetățenilor europeni deopotrivă. Valoarea incontestabilă a acestor principii ne-a fost reconfirmată de criza recentă. În lipsa unei acțiuni solidare, a coordonării și a unui angajament real comun de formulare de soluții, cu siguranță, experiența acestei crize ar fi fost total diferită pentru toți. Dacă astăzi cetățenii europeni au acces la vaccin, dacă economiile europene se pregătesc de relansare, aceste lucruri sunt posibile în special datorită capacității noastre comune și a Uniunii în ansamblul său de a se mobiliza și de a răspunde eficient unei crize fără precedent în istoria proiectului european”, a adăugat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a amintit că pandemia de COVID-19 nu se rezumă la o dimensiune sanitară, ci are și implicații majore de ordin socio-economic.

„Să nu uităm că această criză nu are doar o dimensiune legată de sănătate, ci și una majoră socio-economică. La peste un an de la începutul pandemiei, datorită acțiunii comune și solidare europene, datorită angajamentului politic pe care ni l-am asumat prin Planul european de relansare economică, putem fi mai optimiști cu privire la anii următori. Din acest punct de vedere, cele 10 angajament evidențiate în Declarația de la Sibiu, pe care am adoptat-o la 9 mai 2019, rămân fundamentale pentru reflecția privind viitorul european întrucât Uniunea înseamnă unitate, solidaritate, coeziune și o abordare pragmatică orientată spre acțiune și rezultate concrete”, a mai spus liderul de la Cotroceni.