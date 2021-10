Klaus Iohannis, întrebat dacă îl va numi tot pe Florin cîțu premier: „Deocamdată facem consultări”. Ce spune despre alegerile anticipate (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat, în timpul conferinței de presă de la Cernavodă dacă intenționează să îl numească tot pe Florin Cîțu premier, după ce Guvernul a picat prin moțiune de cenzură.

În acest context, șeful statului a precizat că pentru moment urmează consultările, iar după consultări va lua și o decizie pe care o va face publică, fără să ofere mai multe detalii la acest moment.

„Deocamdată facem consultări cu partidele politice, după care voi face analiză și voi anunța public pe cine voi desemna pentru formarea unui guvern”, a precizat Klaus Iohannis.

Ce spune președintele Klaus Iohannis despre declanșarea alegerilor anticipate

În același context, șeful statului a fost întrebat și dacă ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate. Klaus Iohannis a explicat faptul că actuala Constituție este construită pentru a susține un Parlament stabil, iar astfel, organizarea alegerilor anticipate este aproape imposibilă.

„Declanșarea anticipatelor este se discută teoretic demult în România însă Constituția e construită pentru a garanta stabilitatea. E aproape imposibil de declanșat anticipate, nemaivorbind că nici nu e de dorit. Ce ar aduce? Aceleași partide, probabil cu aceleași procente, probabil puțin puțin modificate, adică în situația de acum. Ele constituțional nu sunt bine definite și nu au avut loc niciodată”, a afirmat Klaus Iohannis, în timpul conferinței de presă de la Cernavodă.

Negocierile încep la aproape o săptămână de la demitere Guvernului Cîțu

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat de ce a decis să stabilească negocierile abia la o săptămână de la demiterea Guvernului.

„Crizele nu se pot rezolva foarte repede. Apar orgolii, țâfne. Am asistat la un entuziasm nefundamentat și deplasat în Parlament că au dat jos guvernul. Acestă chestiune se ascunde la unii sub masca reformismului, la alții sub masca grijii pentru români.

Partidele nu se mai înțeleg între ele, nici câte două, nici câte trei. Aș fi putut porni imediat consultările, dar nu am vrut. Le-am lăsat puțin timp politicienilor ca să se gândească. Umblă unii cu pivești neverosimile să se refacă coaliția ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, dar s-a întâmplat. Și atunci le las câteva zile ca să se calmeze.

Nu sunt deloc convins că prima rundă de consultări duce la o soluție. E nevoie nu doar de dorință și povești, ci și de maturitate și dorința de a face ceva. E nevoie ca partidele să cedeze din tot felul de pretenții ca să se găsească o majoritate pentru a forma un guvern”, a anunțat Klaus Iohannis.