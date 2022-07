Klaus Iohannis, mesaj de condoleanțe pentru poporul Japoniei și familia lui Shinzo Abe, „un apărător ferm al democrației și multilateralismului”

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de condoleanțe pentru poporul Japoniei și familia fostului premier Shinzo Abe, care , la vârsta de 67 de ani, după ce a fost împușcat în timp ce susținea un discurs în orașul Nara.

„Sincere condoleanțe familiei fostului Prim-Ministru Shinzo Abe și poporului Japoniei pentru pierderea tragică. A fost un apărător ferm al democrației și multilateralismului și, de asemenea, un prieten adevărat!”, a scris Președintele României, vineri, pe Twitter.

Our heartfelt condolences to the family of the former Prime Minister and to the people of Japan for this tragic loss. He was a strong defender of democracy and multilateralism and also a true friend!

