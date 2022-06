Klaus Iohannis, mesaj din Ucraina: Arătăm sprijinul puternic față de Zelenski și poporul ucrainean / Președintele României a văzut distrugerile din Irpin cauzate de bombardamentele rusești (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi dimineață, că se află în Kiev alături de Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi pentru a le transmite ucrainenilor că sunt solidari pe deplin cu ei. „Această agresiune ilegală, nejustificată și neprovocată din partea Rusiei trebuie să înceteze”, a mai susținut Iohannis.

UPDATE, 16 iunie, ora 12.07: NEXTA a publicat un clip cu Iohannis, Macron, Scholz și Draghi văzând urmările bombardamentelor rusești asupra așezărilor ucrainene din Irpin:

⚡️ , and arrived in , region to see the aftermath of ‘s shelling.

