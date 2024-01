Klaus Iohannis: Peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat teritoriul României / Numai Ucraina poate decide momentul, parametrii și modul în care se vor desfășura eventuale negocieri de pace (VIDEO)

Peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat teritoriul României, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la Cotroceni, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră.

Ce a spus Klaus Iohannis despre cerealele ucrainene care au tranzitat România

Președintele României a subliniat că ucrainenii „își apără cu curaj libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială”.

„Datorită eforturilor noastre intense, peste 33 de milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat teritoriul României, reprezentând peste 60% din produsele care au fost transportate prin culoarele solidarității ale Uniunii Europene”, a declarat Klaus Iohannis.

„Cu ocazia vizitei pe care președintele Zelenski a realizat-o la București în luna octombrie, am semnat împreună o declarație comună foarte consistentă. Am decis atunci să începem procesul concret pentru a ridica relația dintre România și Ucraina la nivel de parteneriat strategic și am reconfirmat acest angajament în cadrul recentei noastre convorbiri telefonice”, a adăugat șeful statului.

Klaus Iohannis: Numai Ucraina poate decide momentul eventualelor negocieri de pace

El a atras atenția că Ucraina este cea care trebuie să stabilească „momentul, parametrii și modul” unor eventuale negocieri de pace.

„Legat de soarta războiului, poziția noastră rămâne categorică. Numai Ucraina poate decide momentul, parametrii și modul în care se vor desfășura eventuale negocieri de pace. La nivel regional, european, dar și global, este imperativ să menținem angajamentul ferm pentru Ucraina”, a mai declarat președintele Klaus Iohannis.