Klaus Iohannis: Tinerii au fost o categorie care în această criză au pierdut mult. Majoritatea măsurilor s-au îndreptat către alte segmente ale societății

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, în cadrul dezbaterii „Viitorul Europei” că statele membre UE au învățat în urma crizei sanitare să lucreze ămpreună. Astfel, dacă la început au fost luate o serie de măsuri dure, fără să existe o coordonare eficeintă la nivelul statelor, treptat deciziile au fost coerente:

De obiciei, după o criză, dacă se învață bine lecțiile din criză există șansa reală de schimbări în bine. Aceste schimbări se produc foarte greu în condiții de normalitate.

Lumea are tendința să creadă că așa cum este , este cel mai bine și iată că din păcate a trebuit să trecem prin această criză și ea nu s-a încheiat încă. De aceea, evident majoritatea oamenilor sunt preocupați de această criză, însă noi la nivelul liderilor suntem preocupați de această criză și de felul cum vom reacționa la viitoare crize. Dacă își imaginează cieva că aceasta este ultima criză prin care trecem cred că s eînșală.

Ne uităm puțin în urmă și vedem că în ultimii ani UE a trecut din criză, în criză. Din fiecare am învățat ceva. Și din această criză am învățat ceva, ceva ce am știut și dinainte, dar poate am pierdut puin din vedere, este nevoia de a lucra împreună.

La începutul pandemiei, reacția a fost proastă, am închis granițele, era să omorâm piața unică, am avut pierderi economice semnificative și din cauza necolerălilor între diferitele state membre”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a precizat că lansarea campaniei de vaccinare la nivelul UE este un exemplu că statele au învățat să lucreze îmreună pentru gestionarea crizei sanitare:

Ne-am revenit destul de repede și primul exemplu care rămâne este felul cum am reușit să organizăm împreună vaccinarea și procurarea acestor vaccinuri.

„Dacă am fi lăsat lucrurile să se desfășoare pentru fiecare stat membru în parte, cu certitudine statele mai bogate și mai puternice și-ar fi rezolvat repede problema, iar statele mai mici ar fi rămas la urmă.

Așa se explică de ce în această vară deja numărul de persoane infectate este foarte mic în comparație cu valurile pe care le-am avut. Însă acestea nu sunt singurele concluzii. Tinerii au fost o categorie care în această criză au pierdut mult și aici este nevoie de o corectură semnificativă. Majoritatea măsurilor s-au îndreptat către alte segmente ale societții. Tinerii au nevoie să fie băgați îns eamă. Să ne gândim la orele de lecții pierdute, fiindcă învățământul online nu are aceeași valoare, nici aceeași valență ca învățământul față în față”.