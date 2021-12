Klaus Iohannis: Voi accepta demisia lui Florin Roman. Virgil Popescu, interimar la Ministerul Cercetării și Digitalizării (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că liberalul Virgil Popescu, ministrul Energiei, va fi interimar la Ministerul Cercetării și Digitalizării, după demisia lui Florin Roman.

„Am primit la Administrația Prezidențială demisia dlui ministru Florin Roman. Această demisie va fi acceptată și voi numi interimar pe dl ministru Virgil Popescu până se stabilește cine va prelua definitiv acest portofoliu. Documentele propriu-zise vor fi semnate când revin în țară”, a declarat Iohannis.

Șeful statului se află, miercuri și joi, la Bruxelles, unde participă la Summitul Parteneriatului Estic și la reuniunea Consiliului European.

Florin Roman a demisionat din funcția de ministru al Cercetării și Digitalizării

Librealul Florin Roman a demisionat din fruntea Ministerului Cercetării și Digitalizării după ce a fost acuzat că a plagiat și a mințit în CV.

Totul a început după ce jurnaliștii de la Libertatea au scris că Florin Roman și-a trecut în CV lucrarea „Teoria sistemelor informaţionale”. Volumul nu poate fi găsit nici la editură, nici la Biblioteca Naţională, iar ministrul a spus că nu l-a găsit nici acasă.

Ulterior, el a precizat că „se creează o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”: „lucrarea menţionată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri şi discuţii zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferenţiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru”.

Mai apoi, Roman a trimis ziarului Libertatea 10 pagini din lucrarea sa de master din 2012. Numai că toate sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Ministrul Cercetării a respins acuzația de plagiat: „Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită.

Florin Roman a mai spus că unii încearcă să-i caute „nod în papură” și că „eu nu am ajuns ministru la beletristică”.

Ultimul episod s-a consumat chiar miercuri, când profesorul Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB), a susținut că Florin Roman nu este licențiat al universității, așa cum pretinde acesta în CV.

Cum și-a anunțat demisia Florin Roman

„Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului.

Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict.

In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV”, a transmis Roman, pe Facebook.

Liberalul a mai precizat că pleacă „cu fruntea sus” de la Ministerul Cercetării și Digitalizării.