Lasconi: „Anul trecut am fost singurul politician care a vorbit despre războiul hibrid – nu ignorați influența Rusiei la alegeri!” / Despre Ponta: „Eu n-aș vota un om care nu mai știe nici el ce e” (VIDEO)

Elena Lasconi, lidera USR și candidata partidului la prezidențiale, a declarat că nu știe de ce cineva l-ar mai vota pe Victor Ponta, , de vreme ce acesta și-a asumat tot felul de identități de-a lungul timpului în încercarea de a vâna voturi. Lasconi a ținut apoi să amintească faptul că ea a fost singurul politician care a atras atenția anul trecut asupra războiului hibrid dus de Rusia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Lasconi: Ponta nu mai știe nici el ce e

Întrebată dacă Ponta va fi votat de PSD-iști, Lasconi a răspuns: „Eu n-aș vota un om care nu mai știe nici el ce e. Ba a fost cu PSD, ba cu chinezii, , ba cu nu știu cine… El ar face absolut orice contorsiuni să obțină niște voturi. Eu nu înțeleg această candidatură, credeți-mă… El a mai fost, a mai pierdut o dată din cauza aroganței, din cauza felului în care tratează oamenii, din cauza pe care a făcut-o cu Crin Antonescu și uite-i că ei votează…”.

Lasconi, despre războiul hibrid declanșat de Rusia

„Anul trecut am fost singurul politician care despre războiul hibrid – nu ignorați influența Rusiei la alegeri! Nu aveam nicio dovadă, toți mă întrebau unde sunt dovezile. Știți care e treaba? Nici nu am nevoie de dovezi din punct de vedere juridic, pentru că Rusia n-o să fie niciodată chemată într-un tribunal. Eu am simțit! Dacă s-a întâmplat în Republica Moldova, în Georgia, de ce nu s-ar întâmpla în România? S-a întâmplat inclusiv la alegerile prezidențiale din SUA. De ce nu s-ar putea întâmpla și în România? Și am fost ignorată și ridiculizată, dar că nu se poate să nu fie asta”, a mai declarat Elena Lasconi, pentru B1 TV.