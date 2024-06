Lasconi (USR): Calitatea unei democrații stă în felul în care își tratează toate minoritățile / Statul nu are ce căuta în viața oamenilor / Eu nu bag pe gât cuiva crezul meu. Mie nu-mi trebuie ecuație matematică pentru Dumnezeu, că eu l-am simțit (VIDEO)

Elena Lasconi, a declarat că nu e treaba statului să se amestece în dormitorul oamenilor și că oamenii sunt liberi să facă ce doresc. Aceasta a mai afirmat că nu vrea să impună nimănui crezul ei, dar, la rândul ei, vrea ca opțiunea sa de a fi creștin ortodoxă să fie respectată. Totodată, Lasconi a susținut că USR „nu e cu LGBTQ”, ci „e cu libertatea”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

E USR un partid progresist?

Întrebat dacă e nevoie de o clarificare doctrinară, dacă USR e progresist sau nu, Lasconi a răspuns: „Chiar vă rog, dacă va veni cineva de la PSD în studioul dvs… Cum de nu ați pus această întrebare singurului partid care s-a declarat progresist din România? PSD! Dacă intrați pe statut, articolul 8, alineatul 1, ei spun că sunt progresiști. Deci această întrebare ar trebui să le-o adresați lor, nu mie. A, că s-a făcut o campanie încă din 2019 că noi suntem cu LGBTQ, cu nu știu ce… Nu! Noi suntem cu libertatea! Și considerăm că statul nu are ce să caute în viața oamenilor și să dicteze statul ce ar trebui să facă oamenii. Oamenii sunt liberi să facă ce doresc ei. Și eu respect asta, cum îmi doresc foarte tare ca și ceilalți să respecte faptul că sunt creștin ortodoxă. Dar eu nu fac politică să bag pe gât cuiva crezul meu. Mie nu-mi trebuie ecuație matematică pentru Dumnezeu, că eu l-am simțit, am avut o viață grea și simt că există. Dar asta nu înseamnă că n-o să pot să stau la masă și să lucrez pentru binele României cu un ateu sau un om de o altă religie”.

Lasconi: Toate minoritățile trebuie respectate

În aceeași emisiune, Elena Lasconi a susținut că trebuie respectate toate minoritățile, nu doar una-două.

„Mă interesează să avem cu respect pentru fiecare minoritate, nu doar pentru una sau două, că eu cred că calitatea unei democrații ține de felul în care îți tratezi minoritățile. Și când spun asta mă refer la absolut toate”, a mai afirmat noua președintă USR.