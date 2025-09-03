Lavrin Covaci (PSD), după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe” (VIDEO)

Lavrin Covaci, vicepreşedintele PSD Sector 1, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase în China, unde cei doi s-au fotografiat alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un.

Covaci subliniază faptul că Dăncilă și Năstase sunt persoane particulare, private, și că au participat la eveniment în această calitate, nu reprezentând statul român.

Ce a spus Lavrin Covaci despre vizita Vioricăi Dăncilă și a lui Adrian Năstase în China

Vicepreşedintele PSD Sector 1 a menționat că aceștia „nu mai sunt demnitari ai statului român și nici nu sunt membri PSD”.

“În primul rând, mie mi se pare exagerată această reacție pe care a avut-o ministrul nostru de Externe, doamna Țoiu. Această preocupare pentru ceea ce fac două persoane, care, în momentul de față, sunt particulare, sunt private și s-au dus în această calitate, nu în vreo calitate în care reprezintă statul român. Atât Adrian Năstase, cât și Viorica Dăncilă nu mai sunt demnitari ai statului român, nu sunt membri PSD. Nu știu ce ar fi de comentat atât de mult.

Și Sorin Grindeanu, președintele nostru interimar, a spus că el dacă ar fi fost, nu ar fi făcut acest lucru. Vă spun că nici eu n-aș fi făcut acest lucru.

Dar, uite că niște persoane particulare, în momentul de față, au mers până acolo. Acum, să creăm o efervescență și o situație ieșită din comun pe un subiect, mai degrabă, privat, mie mi se pare cu totul nepotrivit, mai ales că acest lucru ar trebui să denote și-o anumită …. ați văzut, până și Nicușor Dan, cred că n-o să mă auziți pe mine foarte des să spun lucruri pozitive despre el, dar, în cazul de față, a avut o reacție absolut firească.

E o situație, e o chestiune la care asistăm și atât. Trebuie musai să dăm o replică și să avem o reacție la orice lucru care se întâmplă cu o persoană sau o altă, în particular.”, a spus Lavrin Covaci.