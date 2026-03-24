Acasa » Politică » Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații

Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 18:16
Lider PNL: PSD-iștii amână decizia privind rămânerea la guvernare pentru că îi interesează controlul asupra Justiției. Miza e libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Adel Al Haddad
Cuprins
  1. Gigel Știrbu: PSD vrea să controleze Justiția
  2. Turcan: Este deja mai mult decât penibil ce face PSD

Liderul liberal Gigel Știrbu acuză că PSD-iștii amână decizia privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare deoarece vor întâi „să-și planteze oamenii în punctele-cheie ale statului” și să se asigure de „controlul asupra Justiției”.

Procedura de numire a șefilor de Parchete e în plină desfășurare, propunerile fiind făcute de Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției. Numai că Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu a reușit nici din a treia încercare să valideze sau invalideze candidaturile procurorilor Alex Florenţa pentru un post de şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Gigel Știrbu: PSD vrea să controleze Justiția

„PSD nu amână nicio decizie din „responsabilitate”. PSD amână pentru că are ceva de rezolvat. Până pe 20 aprilie.

Coincidență? Nu. Calcul rece.

Același termen în care se împart funcțiile-cheie: procurori, Parchetul General, DNA, șefi de servicii. Exact zonele care au implicare in rezolvarea dosarelor de coruptie si unde se hotaraste răspunderea în fața legii.

Adevărul este simplu și brutal: nu guvernarea îi interesează, nu stabilitatea, nu românii.

Îi interesează CONTROLUL.

Controlul asupra justiției. Controlul asupra informației. Controlul asupra dosarelor.

Pentru că acolo este miza reală: libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații, din contracte umflate, din ani de abuz.

Prelungirea asta nu este politică, este o operațiune de salvare, își negociază imunitatea,își securizează oamenii,își închid cercul.

În timp ce PSD trage de timp și sapă, zi de zi, la temelia statului, există și un alt tip de politică, una în care îți asumi decizii grele, chiar dacă îți costă imaginea construită în zeci de ani.

Ilie Bolojan este exact opusul acestui joc toxic: un om care a demonstrat în administrația locală că reforma înseamnă costuri personale, dar beneficii reale pentru oameni. Un om dispus să riște capitalul de încredere strâns în 30 de ani pentru a face ceea ce trebuie pentru România.

Aici e diferența fundamentală: unii își apără trecutul, alții încearcă să salveze viitorul.

România nu poate fi ținută ostatică pentru ca un partid să-și rezolve problemele penale și să-și planteze oamenii în punctele-cheie ale statului.

Asta nu mai este guvernare. Este capturare de stat, pe față.

Și fiecare zi în plus în care trag de timp este încă o zi în care încearcă să-și betoneze sistemul de protecție.

Românii trebuie să vadă clar: nu e despre „dacă ies sau nu de la guvernare”.

Este despre CE lasă în urmă înainte să plece.

Presedintele Nicusor Dan trebuie sa stie:ca nu-si joaca doar cel de al doilea mandat, ci joaca viitorul României, pe multi ani de acum inainte”, a transmis deputatul PNL Gigel Știrbu, pe Facebook.

Turcan: Este deja mai mult decât penibil ce face PSD

La rândul ei, deputata PNL Raluca Turcan i-a acuzat pe PSD-iști că au sabotat continuu reforma statului și caută să provoace o criză guvernamentală, chiar când românii sunt cel mai îngrijorați de prețuri și facturi.

„Am avut o discuție serioasă în ședința conducerii PNL de aseară, pentru că am vorbit foarte deschis despre cum merge această coaliție. Concluzia a fost cea scrisă în rezoluția adoptată în ședință: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

Este deja mai mult decât penibil ce face PSD: avem de consolidat economia, ei vor să arunce Guvernul în aer, avem de gestionat prețurile la combustibili, ei efectiv nu mai pot sta la aceeași masă cu Ilie Bolojan.

Agenda reală a oamenilor este legată de prețuri și locuri de muncă, nu de provocarea de crize politice, cum vrea PSD.

Când unul trage la căruță și altul trage frâna, nu ajungi departe. PSD a încălcat în mod repetat protocolul, a sabotat decizii și a pus interesul politic înaintea celui public. Și atunci, firesc, trebuie să ne întrebăm: de ce PSD nu mai vrea să meargă în această formulă și doar mimează guvernarea?

Repetarea la indigo a erorilor din 2024 nu are cum să fie soluția pentru redresarea PSD. Constatăm că PSD nu vrea să învețe nimic din erorile politice recente. Oare chiar nu realizează PSD că strategia strâmbă aleasă în 2024 a reprezentat principalul catalizator al dezastrului politic care putea să nenorocească iremediabil România? De ce ar vrea să repete aceeași strategie în 2026?”, a transmis Raluca Turcan, pe Facebook.

Citește și...
Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
Politică
Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
Politică
Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
Politică
UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
Politică
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
PSD ceartă PNL că nu se delimitează de AUR. Sau când hoțul strigă hoții
Politică
PSD ceartă PNL că nu se delimitează de AUR. Sau când hoțul strigă hoții
Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
Politică
Călin Georgescu, întâmpinat cu un covor roșu în fața Poliției Buftea: „Adevărul și adevărata putere nu sunt în ceea ce ai, ci în ceea ce dăruiești”
Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid
Politică
Tensiuni majore în PNL și conflict deschis cu PSD. Se conturează scenarii alternative, inclusiv apropierea de AUR. Bolojan, pus la zid în partid
Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ar putea fi anchetată în România. Ce se decide azi în PE
Politică
Zi crucială pentru Diana Șoșoacă. Ar putea fi anchetată în România. Ce se decide azi în PE
România, între calcule politice și prăbușire. PSD și PNL trag fiecare în direcția lui, iar coaliția e ca și ruptă
Politică
România, între calcule politice și prăbușire. PSD și PNL trag fiecare în direcția lui, iar coaliția e ca și ruptă
Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Ce probe au adunat anchetatorii
Politică
Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Ce probe au adunat anchetatorii
18:37 - Slovacia introduce prețuri mai mari la carburant pentru vehiculele din afara țării. Cum reacționează Comisia Europeană și ce soluții există
18:31 - Ierusalimul renunță la procesiunea de Florii din cauza războiului cu Iranul
17:49 - ING ia măsurile clare de siguranță după scurgerea de informații la o sucursală din Focșani
17:43 - Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)
17:24 - ANAF vine cu noi detalii din schema pusă la cale de patronul Realitatea, Maricel Păcuraru. Cum muta banii prin firme și cum dispăreau sumele primite pentru promovare electorală
17:21 - Nicolae Botgros a demisionat din Parlamentul Republicii Moldova: „Arta și politica sunt departe una de alta”
17:15 - Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru
16:47 - Ce au discutat liderii PNL 5 ore în ședință: „Bolojan e cel mai bun scut al USR” / „Să nu ne mutăm prea înspre USR”
16:32 - O mamă din Pașcani a primit 13 ani de închisoare după ce și-a aruncat nou-născutul la toaletă
16:19 - CNA: Realitatea Plus, încă trei ore de emisie suspendată. Motivul deciziei și când va fi aplicată