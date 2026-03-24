Liderul liberal Gigel Știrbu acuză că PSD-iștii amână decizia privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare deoarece vor întâi „să-și planteze oamenii în punctele-cheie ale statului” și să se asigure de „controlul asupra Justiției”.

Procedura de numire a șefilor de Parchete e în plină desfășurare, propunerile fiind făcute de Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției. Numai că Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu a reușit nici din a treia încercare să valideze sau invalideze candidaturile procurorilor Alex Florenţa pentru un post de şef adjunct al DIICOT şi Marius Voineag pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Gigel Știrbu: PSD vrea să controleze Justiția

„PSD nu amână nicio decizie din „responsabilitate”. PSD amână pentru că are ceva de rezolvat. Până pe 20 aprilie.

Coincidență? Nu. Calcul rece.

Același termen în care se împart funcțiile-cheie: procurori, Parchetul General, DNA, șefi de servicii. Exact zonele care au implicare in rezolvarea dosarelor de coruptie si unde se hotaraste răspunderea în fața legii.

Adevărul este simplu și brutal: nu guvernarea îi interesează, nu stabilitatea, nu românii.

Îi interesează CONTROLUL.

Controlul asupra justiției. Controlul asupra informației. Controlul asupra dosarelor.

Pentru că acolo este miza reală: libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații, din contracte umflate, din ani de abuz.

Prelungirea asta nu este politică, este o operațiune de salvare, își negociază imunitatea,își securizează oamenii,își închid cercul.

În timp ce PSD trage de timp și sapă, zi de zi, la temelia statului, există și un alt tip de politică, una în care îți asumi decizii grele, chiar dacă îți costă imaginea construită în zeci de ani.

Ilie Bolojan este exact opusul acestui joc toxic: un om care a demonstrat în administrația locală că reforma înseamnă costuri personale, dar beneficii reale pentru oameni. Un om dispus să riște capitalul de încredere strâns în 30 de ani pentru a face ceea ce trebuie pentru România.

Aici e diferența fundamentală: unii își apără trecutul, alții încearcă să salveze viitorul.

România nu poate fi ținută ostatică pentru ca un partid să-și rezolve problemele penale și să-și planteze oamenii în punctele-cheie ale statului.

Asta nu mai este guvernare. Este capturare de stat, pe față.

Și fiecare zi în plus în care trag de timp este încă o zi în care încearcă să-și betoneze sistemul de protecție.

Românii trebuie să vadă clar: nu e despre „dacă ies sau nu de la guvernare”.

Este despre CE lasă în urmă înainte să plece.

Presedintele Nicusor Dan trebuie sa stie:ca nu-si joaca doar cel de al doilea mandat, ci joaca viitorul României, pe multi ani de acum inainte”, a transmis deputatul PNL Gigel Știrbu,

Turcan: Este deja mai mult decât penibil ce face PSD

La rândul ei, deputata PNL Raluca Turcan i-a acuzat pe PSD-iști că au sabotat continuu reforma statului și caută să provoace o criză guvernamentală, chiar când românii sunt cel mai îngrijorați de prețuri și facturi.

„Am avut serioasă în ședința conducerii PNL de aseară, pentru că am vorbit foarte deschis despre cum merge această coaliție. Concluzia a fost cea scrisă în rezoluția adoptată în ședință: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

Este deja mai mult decât penibil ce face PSD: avem de consolidat economia, ei vor să arunce Guvernul în aer, avem de gestionat prețurile la combustibili, ei efectiv nu mai pot sta la aceeași masă cu Ilie Bolojan.

Agenda reală a oamenilor este legată de prețuri și locuri de muncă, nu de provocarea de crize politice, cum vrea PSD.

Când unul trage la căruță și altul trage frâna, nu ajungi departe. PSD a încălcat în mod repetat protocolul, a sabotat decizii și a pus interesul politic înaintea celui public. Și atunci, firesc, trebuie să ne întrebăm: de ce PSD nu mai vrea să meargă în această formulă și doar mimează guvernarea?

Repetarea la indigo a erorilor din 2024 nu are cum să fie soluția pentru redresarea PSD. Constatăm că PSD nu vrea să învețe nimic din erorile politice recente. Oare chiar nu realizează PSD că strategia strâmbă aleasă în 2024 a reprezentat principalul catalizator al dezastrului politic care putea să nenorocească iremediabil România? De ce ar vrea să repete aceeași strategie în 2026?”, a transmis Raluca Turcan,