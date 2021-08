Liderii USR-PLUS sunt nemulțumiți de Florin Cîțu și au discutat inclusiv despre o eventuală înlocuire a premierului. Scenariul moțiunii de cenzură a fost temporizat (surse)

Liderii USR-PLUS s-au reunit joi seară într-o ședință a Biroului Național, unde și-au exprimat vehement nemulțumirea față de modul în care prim-ministrul Florin Cîțu tratează partidul, au declarat surse din cadrul ședinței pentru G4Media.ro.

Liderii USR-PLUS sunt nemulțumiți de premierul Florin Cîțu și ar fi discutat inclusiv despre o eventuală moțiune de cenzură

Cei mai mulți dintre ei au fost foarte vehemenți, iar la ședință s-a discutat inclusiv despre o eventuală înlocuire a premierului printr-o moțiune de cenzură, însă decizia a fost ca acest scenariu să fie temporizat pentru a nu influența alegerile din interiorul PNL.

USR-PLUS a decis să respingă programul „Anghel Saligny”, un PNDL 3 prevăzut cu o sumă de 50 de miliarde de lei. O altă decizie a formațiunii conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș se referă la refuzarea oricărei alte discuții despre rectificarea bugetară, în contextul în care premierul dăduse semnale că ar vrea să revină asupra înțelegerii convenite în coaliție, spun sursele pentru aceeași publicație.

„Toată lumea din partid e nemulțumită de cum îi tratează ca parteneri, de atacurile la miniștrii USR PLUS. La mulți s-a umplut paharul, noi decontăm opoziția PNL la orice reformă, la reformele din justiție, decontăm intenția lor de a face un nou PNDL. Noi am fost parteneri loiali. Oamenii din USR PLUS au conștientizat că Florin Cîțu depinde complet de noi ca premier. S-a discutat vehement despre ideea de a-l înlocui pe Cîțu, au fost inclusiv nemulțumiri față de Iohannis. Cîțu e văzut ca un perdant politic, iar asocierea cu el dăunează USR PLUS”, a declarat pentru G4Media.ro o sursă din partid.

O altă sursă spune că „la moțiunea de cenzură anti-Cîțu aș vota cu două mâini”.