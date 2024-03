Liderul sindicatelor din penitenciare: Fără un puci, PNL va avea scorul sub Diana Șoșoacă. Singura experiență a lui Ciucă a fost „am înțeles, să trăiți!” (VIDEO)

O schimbare a conducerii ar putea fi salvatoare pentru PNL, a sugerat Cosmin Dorobanțu, liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, luni, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Cosmin Dorobanțu, pe B1 TV: Singura experiență a lui Ciucă a fost „am înțeles, să trăiți!”

Întrebat dacă este de părere că se pregătește „un puci” în PNL, sindicalistul a spus: „Păi cred că asta ar fi salvarea PNL-ului acum, acel puci, că dacă n-ar fi puci, va avea cred că sub Diana Șoșoacă PNL-ul scorul în sondaje. Singura experiență a lui Ciucă a fost «am înțeles, să trăiți!». E militar, e militar ca mine, «am înțeles, să trăiți!»”.

Referitor la liberalii care afirmă că președintele Iohannis ar fi sabotat, Cosmin Dorobanțu a spus: „E o vrăjeală, e o vrăjeală ieftină, ieftină, și asta ne supără și mai mult când vedem o astfel de declarație a unui om care este marcant în PNL”.

El a comentat în termeni tranșanți și deplasările prezidențiale.

„Are destui bani el pe persoană fizică să se ducă, după ce își încheie mandatul, în toate țările astea. Are șase case, are indemnizație de parlamentar, o să îi plătească statul acesta și casa unde va sta după ce nu mai e Președinte. O să aibă și o funcție bine plătită probabil pe unde va pleca el, că n-o rămâne pe dinafară (…). Bine, nu se mai duce cu o aeronavă din asta foarte scumpă, plătită de noi, cu un milion și ceva de euro dați…”, a mai spus Cosmin Dorobanțu.