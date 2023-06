Ligia Deca a făcut un anunț despre finalul anului școlar. Cum se va încheia situația elevilor

Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, joi, că a fost modificat regulamentul de organizare, astfel încât profesorii să poată încheia mediile elevilor cu mai puține note decât ar trebui.

Se organizează un program de recuperare

, în ședința de guvern, că a continuat discuțiile pe contractul colectiv de muncă și există câteva măsuri menite să ajute pe viitor tot personalul din învățământ, conform Observator news.

„Noi încă de la începutul săptămânii am organizat întâlniri împreună cu inspectorii școlari de la nivel județean, care la rândul lor organizează întâlniri cu directorii școlilor pentru a organiza un program de recuperare în așa fel încât cadrele didactice și personalul care revine în unitățile de învățământ să aibă posibilitatea să recupereze aceste zile în care nu au lucrat pentru că au fost în mișcarea aceasta de protest. Există toate premisele și toată disponibilitatea pentru a putea recupera până la finele anului școlar și noi avem toată disponibilitatea pentru a găsi cele mai bune soluții”, a spus ministrul Educației.

Medii încheiate cu două note

Ea a mai spus că toată lumea își dorește ca profesorii să își reia activitatea pentru a se putea încheia situația școlară și pentru a susține examenele naționale. Astfel că, regulamentul a fost modificat, ceea ce înseamnă că chiar dacă ei au două note.

„Am ușurat acest proces de închidere a situațiilor școlare și anume am modificat regulamentul de organizare internă și de funcționare în sistemul de învățământ în așa fel încât să se poată închide situația școlară de către cadrele didactice cu mai puține note. Deci să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situațiilor școlare în interesul elevilor”, a mai spus Ligia Deca.