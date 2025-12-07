B1 Inregistrari!
LIVE Rezultate oficiale alegeri Primăria București: Ciprian Ciucu are cele mai multe voturi, iar Anca Alexandrescu e pe locul 2, după numărarea a peste 60% din procesele verbale

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 22:49
Proces electoral pentru alegerea primarului general al Capitalei la o secție de votare din București, 7 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Au început să apară rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei. După numărarea a peste 60% din procesele verbale, Ciprian Ciucu are cele mai multe voturi, iar Anca Alexandrescu e pe locul 2.

Ce au declarat principalii candidați, după încheierea alegerilor

Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei potrivit exit-poll-urilor, a declarat că tocmai i se îndeplinește un vis: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Asta pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea. (…) Sunt la început de drum, sunt emoționat, îmi găsesc cu greu cuvintele. Mi-am dorit să fiu primarul Bucureștiului. E bine că am început ca primar de sector, că mă simt mult mai bine pregătit ca acum 5-6 ani. Visul vieții mele îl trăiesc și mulțumesc bucureștenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine și m-au votat”.

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a afirmat că rezultatul exit-poll-urilor e „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare a voturilor: „În primul rând, mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat la vot. Vreau să le mulțumesc colegilor mei. În ce privește rezultatul, e unul neconcludent, e esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secții să fie foarte atenți, îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele!”.

Iar Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a avut un mesaj pentru Ciucu: „Dl Ciucu spunea să fie ultimele alegeri într-un singur tur. E primarul nou ales, are legitimitate, e și prim-vicepreședinte PNL. USR susține două tururi, există majoritate în Parlament, trebuie în decembrie să trecem această lege. (…) L-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj pentru reforme. Orașul are nevoie și de pricepere, dar și de curaj”.

