Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)

Sorin Grindeanu a vorbit pe un ton ironic despre prezența Lui Nicușor Dan la lansarea lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei.

Cătălin Drulă și „propteaua” Nicușor Dan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu vede cu ochi buni implicarea lui Nicușor Dan în campania lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Dar, spune Grindeanu, Drulă are nevoie de proptele. Nu poate face nimic singur.

„E o acțiune politică. Românii s-a săturat de politică și vor să vadă administrație. Pentru mine nu a fost o surpriză prezența președintelui Nicușor Dan la evenimentul USR. Îl știm cu toții că Drulă are nevoie proptele pentru a avea șanse și de aceea se sprijină pe Nicușor Dan.

au nevoie de administrație, nu de politicieni. Unii aleg să facă politică pentru că doar așa au șanse. I-au copiat și sloganul de campanie, au copiat tot de la Nicușor Dan, crezând că așa îi cresc șansele. Noi vrem să facem administrație, nu politică.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cum a fost trădat Nicușor Dan de USR

De ce se întoarce Nicușor Dan, din nou cu fața spre USR e greu de explicat. Mai ales dacă e să ne aducem aminte afirmațiile lui Ionuț Moșteanu despre momentul în care actualul președinte a fost dat afară din partid în 2017.

„Eu m-am certat cu el. I-am luat partidul în 2017. Sunt unul dintre ăia care i-am luat partidul. L-am dat afară, l-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi și-a fost bine că am condus noi partidul. Are niște lipsuri.”, se lăuda Ionuț pe o înregistrare care a circulat în interiorul USR și dezvăluită de gandul.ro

Ba chiar, același Moșteanu spunea că nu a crezut în Nicușor Dan la alegerile din 2024 pentru Primăria Capitalei. Și a fost dezamăgit că a câștigat Nicușor.

„Dacă e să judecăm așa, Burduja e mai mișto decât el. La toate punctele. E smart, e destupat, e articulat e…pana mea! Dacă aș veni așa, n-aș consuma politică, m-aș uita la Nicușor, m-aș uita la Burduja, aș zice: mă, Burduja ăsta are tot ce-i trebuie! A luat Burduja 8%, ăsta 45.”, mai spunea actualul ministru al Apărării.