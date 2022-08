Liviu Dragnea, dat afară de Codrin Ștefănescu din Alianța pentru Patrie: „Știm cu toții că fătuca aia este iubita lui!”

Codrin Ștefănescu l-a dat afară pe Liviu Dragnea din Alianța pentru Patrie. Vestea a venit în aceeași zi în care iubita lui Dragnea, Ana-Maria Ioniță, și-a dat demisia de la șefia organizației de tineret a partidului, notează

Apropiați mult timp, Dragnea și Ștefănescu și-au aruncat vorbe grele în ultima perioadă. Ștefănescu a susținut și că toată lumea cunoaște legătura amoroasă dintre fostul lider PSD și Ana-Maria Ioniță, deși cei doi o neagă categoric: „Știm cu toții că fătuca aia este iubita lui!”.

Dragnea, dat afară din Alianța pentru Patrie

Cei 47 de membri APP prezenți la ședința de miercuri au decis că partidul nu se va mai asocia în niciun fel cu Liviu Dragnea. Toate materialele cu numele și imaginea sa vor fi declarate neautorizate în cadrul partidului.

Mai mult, membrii care se vor folosi în continuare de imaginea sau numele lui Dragnea riscă să fie excluși din formațiune.

Liviu Dragnea, nemulțumit de Alianța pentru Patrie

Acum câteva zile, Dragnea reclama că partidul a încăput pe numele unor afaceriști care habar n-au ce e politica.

Replica tăioasă a venit imediat de la Codrin Ștefănescu: „Vreau să-mi cer scuze public pentru că mulți ani de zile am susținut, am albit, am curățat, am dat explicații vis-a-vis de un om care nu se poate schimba”.

Codrin Ștefănescu a spus despre Liviu Dragnea că e un „monstru”

Liviu Dragnea ceruse Alianței Pentru Patrie să nu-i mai folosească numele și imaginea. Codrin Ștefănescu, secretar general al formațiunii și fost apropiat al lui Dragnea, a reacționat

„E timpul să vă explic motivul relației mele tensionate cu Liviu Dragnea! Și să vă cer iertare, în mod public, pentru că în ultimii ani am susținut și am spălat de păcate vechi și noi, un mic monstru! Dar am sperat că acest om se va schimba radical, va ieși din siajul sistemului coldisto-securist în care s-a bălăcit cu maximă plăcere, că va renunța la minciuni, la maniera lui toxică de a-și “înjunghia” politic, pe la spate, aliații, camarazii, oamenii nevinovați! M-am înșelat! Și asta o spun eu, rāspicat si clar, eu cel care i-am stat alături când era abandonat de toți. Unii au avut dreptate să o facă, recunosc si asta” , a scris Ștefănescu, pe Facebook.