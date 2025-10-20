Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Autoritățile locale anchetează cauzele producerii acestui accident aviatic.

Cum s-a produs accidentul aviatic din Hong Kong

Avionul cargo, un Boeing 747, venea din Dubai. Acesta a derapat de pe pistă la aterizare, a intrat în coliziune cu un vehicul al serviciului de securitate al aeroportului și l-a împins în mare.

Boeingul a căzut și el în apă, imaginile de la fața locului arătându-l parțial scufundat lângă digul aeroportului.

Toți cei patru membri ai echipajului aflați la bord au scăpat, informează .

În schimb, au decedat cei doi angajați ai forțelor de securitate ai aeroportului care erau în vehicul. Unul a fost declarat mort la fața locului, iar celălalt la spital.

Avionul implicat în accident era operat de transportatorul turc ACT Airlines pentru Emirates.

Ce spun autoritățile din Hong Kong despre accidentul aviatic

Autoritățile din Hong Kong investighează cauzele producerii accidentului.

O înregistrare a controlului de trafic aerian a arătat pilotul a confirmat planurile de aterizare pe pista nordică, dar nu a raportat nicio problemă tehnică.

Steven Yiu, director executiv al operațiunilor aeroportuare la Autoritatea Aeroportuară din Hong Kong, a declarat că mașina de patrulare opera în zona obișnuită și „cu certitudine nu a intrat pe pistă”.

În schimb, a explicat el, a virat brusc la stânga după aterizare, ceea ce „nu era o traiectorie normală”.

Yiu a mai precizat că zborurile pe aeroportul din Hong Kong, care e cel mai aglomerat din lume pentru transportul de marfă, nu au fost afectate.

Pista nordică va fi redeschisă după finalizarea inspecțiilor de siguranță, iar pistele sudice și centrale funcționează normal.