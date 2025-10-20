B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 oct. 2025, 09:15
Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Un avion a căzut în mare, în Hong Kong. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul aviatic din Hong Kong
  2. Ce spun autoritățile din Hong Kong despre accidentul aviatic

Un avion cargo a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Autoritățile locale anchetează cauzele producerii acestui accident aviatic.

Cum s-a produs accidentul aviatic din Hong Kong

Avionul cargo, un Boeing 747, venea din Dubai. Acesta a derapat de pe pistă la aterizare, a intrat în coliziune cu un vehicul al serviciului de securitate al aeroportului și l-a împins în mare.

Boeingul a căzut și el în apă, imaginile de la fața locului arătându-l parțial scufundat lângă digul aeroportului.

Toți cei patru membri ai echipajului aflați la bord au scăpat, informează Reuters.

În schimb, au decedat cei doi angajați ai forțelor de securitate ai aeroportului care erau în vehicul. Unul a fost declarat mort la fața locului, iar celălalt la spital.

Avionul implicat în accident era operat de transportatorul turc ACT Airlines pentru Emirates.

Ce spun autoritățile din Hong Kong despre accidentul aviatic

Autoritățile din Hong Kong investighează cauzele producerii accidentului.

O înregistrare a controlului de trafic aerian a arătat pilotul a confirmat planurile de aterizare pe pista nordică, dar nu a raportat nicio problemă tehnică.

Steven Yiu, director executiv al operațiunilor aeroportuare la Autoritatea Aeroportuară din Hong Kong, a declarat că mașina de patrulare opera în zona obișnuită și „cu certitudine nu a intrat pe pistă”.

În schimb, a explicat el, avionul a virat brusc la stânga după aterizare, ceea ce „nu era o traiectorie normală”.

Yiu a mai precizat că zborurile pe aeroportul din Hong Kong, care e cel mai aglomerat din lume pentru transportul de marfă, nu au fost afectate.

Pista nordică va fi redeschisă după finalizarea inspecțiilor de siguranță, iar pistele sudice și centrale funcționează normal.

Tags:
Citește și...
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
Externe
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
A murit, fiindcă ușile mașinii nu puteau fi deschise din exterior. Oamenii au asistat la moartea unui bărbat, chiar în propria mașină (VIDEO)
Externe
A murit, fiindcă ușile mașinii nu puteau fi deschise din exterior. Oamenii au asistat la moartea unui bărbat, chiar în propria mașină (VIDEO)
Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”
Externe
Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”
Inteligența artificială transformă meseriile tehnice. Cum îi ajută ChatGPT pe instalatori și electricieni să lucreze mai eficient
Externe
Inteligența artificială transformă meseriile tehnice. Cum îi ajută ChatGPT pe instalatori și electricieni să lucreze mai eficient
Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții
Externe
Jaf la Muzeul Luvru: 9 bijuterii din colecția lui Napoleon Bonaparte au fost furate. Cum au acționat hoții
Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
Externe
Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
Externe
Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
Externe
Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
Externe
Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
Externe
Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
Ultima oră
09:51 - Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
09:49 - Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
09:39 - Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
09:23 - Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
09:02 - Primăria Capitalei, în sprijinul oamenilor afectați de explozia din Rahova. Ce vor primi proprietarii mașinilor distruse
08:41 - Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
08:35 - Zi crucială pentru Guvern: CCR decide ce se întâmplă cu pensiile magistraților. Ce prevede reforma contestată de ICCJ
08:28 - A murit, fiindcă ușile mașinii nu puteau fi deschise din exterior. Oamenii au asistat la moartea unui bărbat, chiar în propria mașină (VIDEO)
08:02 - Kelemen Hunor, despre intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: „România, de 107 ani, are și această comunitate pe teritoriul său: comunitatea maghiară”
07:30 - Victor Ponta, după tragedia din Rahova: „Toți vor plăti, eu sunt convins de lucrul ăsta. Este un păcat care nu se iartă”