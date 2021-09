Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției, a dat de înțeles că oprește procedura de numire a noilor șefi la DIICOT și DNA (VIDEO)

Lucian Bode (PNL), ministrul interimar al Justiției, a dat de înțeles că oprește procedura de numire a unor procurori în funcții de conducere la DIICOT, DNA și Parchetul General, concurs lansat de Stelian Ion (USR PLUS).

Anterior, tot joi, într-o intervenție pentru B1 TV, Ion declarase că acest concurs este unul dintre motivele pentru care premierul Florin Cîțu l-a demis: „Eu cred că am fost înlocuit că le sunt incomod unora care voiau să fie făcute niște numiri la DNA, DIICOT și Parchetul General – numiri de procurori șefi, conducători ai secțiilor – să fie făcute de o anumite manieră mai netransparentă. Asta e miza”.

„Mi s-a transmis așa cumva că nu prea e dorită sau nu se agrează ca eu să fiu cel care face propunerea pe care s-o înainteze președintelui. (…) Probabil nu sunt considerat om de încredere, de casă, de încredere în sensul să fac tot ce mi se spune, când mi se spune. Eu chiar sunt pe picioarele mele, am discernământ, când consider că e un lucru corect, îl fac, când consider că nu-i corect, nu-l fac și cu asta basta”, mai declarase Stelian Ion.

Lucian Bode întrerupe concursul pentru funcțiile vacante din Parchete

„Sunt adeptul concursurilor transparente, care să fie câştigate de persoane bine. Numirea în funcţiile de conducere la vârful Parchetelor e politică pe termen lung, e o politică crucială pentru buna funcţionare a acestor instituţii.

Consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar.

Am solicitat specialiştilor din Ministerul Justiţiei, în special Direcţiei de Resurse Umane, un punct de vedere şi sunt convins că în cel mai scurt timp vor publica un anunţ în acest sens”, a declarat Lucian Bode la Ministerul Justiţiei, după preluarea portofoliului.

Joi, Ministerul Justiţiei a anunţat că au fost înregistrate 11 candidaturi pentru funcţiile vacante de conducere din DNA, DIICOT și Parchetul General.