Lucian Bode: Planul „Anghel Saligny” intră în ședința de guvern de vineri. Avizul de la Ministerul Transporturilor nu a venit în termenul legal, se consideră avizare tacită (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul interimar al Justiției, a anunțat că a avizat proiectul de OUG privind planul național de investiții „Anghel Saligny”, iar proiectul va intra în ședința de guvern programată pentru vineri, la ora 16.

Ce a spus Lucian Bode despre planul „Anghel Saligny”

„Ministerul Justiției este ultimul avizator pe toate proiectele de acte normative, nu doar pe proiectul de ordonanță de urgență pentru aprobarea planului național de investiții «Anghel Saligny». Ministerul Justiției se pronunță pe legalitatea acestui proiect și tuturor proiectelor de act normativ, nu pe oportunitate. Nu mai reiau ce înseamnă oportunitate că înțelege toată lumea. Observațiile avute în vedere de către direcția de specialitate sunt menținute și au fost transmise către Ministerul Dezvoltării, către inițiator. Aseară am văzut documentul, am văzut proiectul în original, subliniez că am văzut și această discuție, cu siguranță astăzi intrăm în ședința de guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării, inițiatorul, are două variante – integrează observațiile Ministerului Justiției sau răspunde cu argumente de ce nu le preia”, a declarat ministrul.

Oficialul a explicat că avizul de la Ministerul Transporturilor nu a venit în termenul legal, astfel că se consideră avizare tacită.

„Ministerul Justiției ia în analiză un proiect doar când are toate avizele. Avizul de la Ministerul Transporturilor trebuia să vină într-un termen legal, nu a venit în termenul legal, deci se consideră avizare tacită. Toate celelalte avize sunt atașate proiectului, avem toate condițiile legale îndeplinite ca guvernul să dezbată acest proiect”, a adăugat Lucian Bode.

Planul „Anghel Saligny” prevede finanțări pentru proiecte de drumuri, apă-canal și extindere a rețelelor de gaz, fiind prevăzut cu 50 de miliarde de lei sub forma unor credite de angajament pentru perioada 2021-2028. Programul s-a lovit de opoziția USR PLUS.

„Avem toate condițiile legale îndeplinite ca în ședința de guvern de astăzi, de la ora 16, Guvernul să dezbată acest proiect de ordonanță de urgență. (…) Am menținut documentul pe care echipa domnului Stelian Ion l-a realizat într-o proporție foarte, foarte mare. (…) Indiferent de portofoliu, de susținerea politică, un ministru nu are dreptul să blocheze un proiect. Nu îi convine, dă aviz negativ, nu îi convine conținutul, dar ar susține acest proiect în ansamblu, dă aviz cu observații, dar să nu emiți un aviz, din punctul meu de vedere, nu este normal”, a mai spus ministrul Lucian Bode.