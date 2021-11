Lucian Romașcanu: Din „ciuma roșie” văd că suntem un fel de Crucea Roșie. Oamenii care au dus PSD la etichetări de genul nu mai sunt nici măcar în a doua linie. E joacă de copii față de ce a spus USR de PNL (VIDEO)

Senatorul Lucian Romașcanu a declarat, duminică, la „Selectiv” cu Dan Bucura, că un partid ca PSD este capabil să se reformeze. „Oamenii pe care îi blamați și care au dus, să spunem, PSD în zona în care a fost etichetat cum a fost etichetat nu mai sunt în prima linie, nici măcar în a doua linie”, a subliniat social-democratul.

Lucian Romașcanu (PSD), pe B1 TV: Aia cu „ciuma roșie” devine joacă de copii față de ce a spus USR despre PNL

„În primul rând, se vorbește mult de «ciuma roșie», sigur că noi am luat-o și am încercat să o dăm în glumă, dar să nu uităm de unde vine «ciuma roșie». Dacă vrem să fim oameni corecți, am putea să abandonăm dictonul pentru că ne vine de la niște oameni pe care nu cred că i-a respectat nimeni”, a declarat senatorul PSD.

Referitor la faptul că inclusiv Marcel Ciolacu s-a autointitulat ironic „șef la «ciuma roșie»”, Lucian Romașcanu a afirmat: „Păi dacă la fiecare semafor și colț de stradă auzi de ciuma roșie, încerci să o dai în derizoriu. Problema e alta, că din «ciuma roșie» văd că suntem un fel de Crucea Roșie. Problema este că nu aș vrea să trec peste faptul că totuși, deși poate fi greu de crezut într-o clasă politică pe care nu o mai crede nimeni, un partid cum e PSD se poate reforma, sau măcar merită să încerce să se reformeze. Tocmai am spus mai devreme că oamenii pe care îi blamați și care au dus, să spunem, PSD în zona în care a fost etichetat cum a fost etichetat nu mai sunt în prima linie, nici măcar în a doua linie”.

„În al doilea rând, suntem într-o situație în care, oricât am ține părțile, distribuția din Parlament cere soluții. Dacă fiecare stă pe picioarele dinapoi și spune `eu cu ăla nu`, `eu cu ăla nu`, sunt curios unde ajungem, pentru că până la urmă țara asta trebuie guvernată. N-a mers PNL – USR – UDMR și, cu tot dragul pentru cei care s-ar putea să ne fie aliați, au o mare contribuție la neîmplinirile acestor ani. USR nu vrea cu PSD, USR nu vrea cu Cîțu, Cîțu nu voia cu USR decât dacă vorbea cu PSD înainte… hai să ieșim din copilăriile astea și să ne dăm seama că ceva trebuie făcut. USR nu vrea decât cu PNL și cu UDMR în contextul în care ce am spus despre noi, aia cu «ciuma roșie», devine joacă de copii față de ce au spus ei despre PNL, cu hoții, cu «Anghel Saligny», a adăugat senatorul PSD Lucian Romașcanu.

În contextul negocierilor pentru formarea Guvernului, surse politice au precizat pentru B1TV.ro că discuțiile dintre PSD și PNL sunt tot mai avansate.