Lucian Romașcanu (PSD), despre deficitul bugetar: „A trebuit să plecăm de la 9,2% și o procedură de deficit excesiv preluată de România în momentul în care la guvenare era PNL-USR”

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a comentat într-o intervenție pentru B1 TV situația deficitului bugetar. Acesta a precizat că România a ajuns în procedură de deficit excesiv în contextul în care guvernările anterioare au dus deficitul bugetar la 9,2% din PIB.

„Noi am lăsat guvernării PNL și apoi PNL-USR un deficit de 2,8%. A trebuit să plecăm de la 9,2% și o procedură de deficit excesiv preluată de România în momentul în care la guvenare era PNL-USR. Anul acesta probabil că o să mai fie 10 țări în deficit excesiv. Noi suntem în acest moment, am fost singura țară cu deficit excesiv în contextul în care ne-am dus la 9,2% și am întors în economie 2%.

Nu se poate să nu nuanțăm aceste declarații politice făcute de cineva care a fost la guvernare. Nu uitați că aveți să dați, conform DNA-ului pe care îl rugați să vină să ne ia, un miliard plus TVA! Poate că puteam să facem lucruri din banii ăștia”.

În ceea ce privește banii pentru creșterea pensiilor, Lucian Romașcanu a dat asigurări că fondurile sunt cuprinse în bugetul pentru 2024:

„În acest moment, toți banii sunt prinși în buget. Sunt 15 miliarde care sunt dați pentru alinierea cu inflația, conform Legii, acel 13,8% din ianuarie, și deja acești bani se dau, spre deosebire de 2021 când nu s-au dat nicio creștere nici legală, nici voință politică, nimic.

Ideea este ca la muncă egală, contribuție egală să ai pensie egală. Banii bugetați există deja, nu putem ști de pe acum cât va fi pentru că este evident un rezultat al recalculării dar undeva la 10-11 miliarde de euro probabil se va duce acea sumă, bani pe care îi avem bugetați. Nu a existat vreodată să nu se plătească pensii în România și nu a existat vreodată ca PSD să spună că face o creștere și să nu se țină de ea”.