Lucian Romașcanu (PSD): E mult să credem că un președinte de stat își anulează un discurs în Parlament din cauza unei prea înfierbântate doamne senator (VIDEO)

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a avut o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai, unde a comentat subiectul zilei, și anume, discursul lui Zelenski din Parlament care a fost anulat. Romașcanu este de părere că nu ar fi vina Dianei Șoșoacă și a lui George Simion că acest discurs nu a mai fost ținut. “Îmi este greu să cred că doamna Șoșoacă și cu domnul Simion ar putea să deraieze de la program un președinte de stat”, a spus purtătorul de cuvânt al PSD.

„Da, eu îmi cer iertare, dar nu am văzut că agenda domnului Zelenski să cuprindă și Parlamentul. Noi am fost pregătiți în cazul în care dumnealui ar fi vrut să viziteze Parlamentul. Mi-e greu să cred că doamna Șoșoacă și cu domnul Simion ar putea să deraieze de la program un președinte de stat care, totuși, se luptă cu Putin. E pur și simplu o alegere de destinație a domnului președinte Zelenski pe care am acceptat-o ca atare și îl așteptăm oricând cu plăcere.”, a declarat Lucian Romașcanu.

Romașcanu a fost întrebat dacă din moment ce s-au făcut pregătiri pentru susținerea discursului în Parlament, cum de, totuși, nu a avut loc acesta.

“Eu vă spun, nu am avut o confirmare oficială a prezenței domnului Zelenski în Parlament. Acum, dincolo de această discuție, sigur că ceea ce face doamna Șoșoacă este dincolo de orice bun simț pentru că, totuși, e Parlament, nu-i stadion, e un soi de Vadim cu fustă. Nu-mi dau seama exact care este scopul domniei sale, dar, repet, nu cred, adică e foarte greu de crezut că un asemenea tip de comportament l-ar fi speriat pe domnul Zelenski.

Doamna Șoșoacă ar trebui să-și revizuiască puțin modul cum se raportează la instituția în care lucrează și sigur că ar trebui să fie, totuși, un pic mai civilizată. Dar dincolo de asta, repet, nu cred, eu vă spun, eu nu am văzut o agendă oficială a domnului Zelenski, a venit la Parlament. E mult să credem că un președinte de stat își anulează un discurs în Parlament din cauza unei prea înfierbântate doamne senator.”, a mai spus acesta.

Purtătorul de cuvânt al PSD a fost întrebat, totuși, ce s-ar fi întâmplat dacă acest discurs ar fi fost susținut.

„Sunt convins că chestorii și-ar fi făcut datoria și doamna Șoșoacă ar fi ieșit din sală la momentul discursului dacă ar fi avut o asemenea abordare. Doamna Șoșoacă are o ștampilă din care nu mai iese. Nu știu cu cine vorbește ea din publicul românesc, se duce la ambasade, vorbește cu președintele Belarusului, ea e în alt film decât ar trebui să fie, și din punct de vedere al poziționării vizavi de interesele naționale, cred că e pe drumul greșit, să fii atât de apropiată de Moscova și atât de apropiată de tot ce înseamnă interes anti-Ucraina, încercând să-l bandajeze într-un soi de naționalism”, a mai declarat membrul PSD.

Romașcanu a vorbit și despre mesajul transmis de Diana Șoșoacă lui Zelenski atunci când președintele Ucrainei a plecat de la Parlament.

„Sigur, l-a transmis. Putea să-l facă la nivelul demnității de senator, pentru că există moduri civilizate de a transmite mesajul, nu de a face acest tip de circ. Doamna Șoșoacă stă permanent cu telefonul deschis și numărându-și vizualizările, crede că așa își atrage un electorat. Eu nu cred că un om normal poate vota, punând ștampila pe….”, a conchis Romașcanu.

Lucian Romașcanu a mai fost întrebat dacă în urma a ceea ce a zis Diana Șoșoacă în Parlament va fi sancționată în vreun fel.

„Eu am acest tip și colegii avem acest tip de comportament la fiecare aproape fiecare ședință a Senatului. Eu aș vrea, nu am cum să judec pe cei care o apreciază pe doamna Șoșoacă, dar pot să comunic cu dumnealor, spunându-le că nu se poate susține un asemenea comportament. Gândiți-vă că acum 105 ani România Mare s-a făcut cu Marghiloman, care s-a dus în Basarabia, s-a făcut cu Brătianu, s-a făcut cu Vaida Voevod.

Imaginați-vă cam cum era Marghiloman să iasă cu pancarte să spună „dați-mi teritoriul înapoi”. Sunt într-un film prost și sper ca acest tip de comportament să fie invalidat de alegători și să nu mai avem așa ceva în Parlament.”, a încheiat purtătorul de cuvânt al PSD.