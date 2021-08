Ludovic Orban: „Candidatura mea reprezintă aproape o certitudine a performanţei, în timp ce cealaltă candidatură poate fi cel mult o speranţă, dacă nu cumva o aventură pentru PNL”

Ludovic Orban a spus, duminică, despre candidatura sa la președinția PNL că este „aproape o certitudine a performanţei”, iar despre cea a contracandidatului său, premierul Florin Cîțu, că poate fi „cel mult o speranţă, dacă nu cumva o aventură pentru PNL”.

Orban a ținut întâi să-i critice din nou pe susținătorii lui Cîțu pentru faptul că afirmă că PNL a pierdut alegerile: „Eu nu spun, ca susţinătorii contracandidatului meu, că PNL a pierdut alegerile şi de aia trebuia să plec eu acasă şi să-mi dau demisia. PNL este adevărat că nu a ieşit pe primul loc la alegerile parlamentare, dar a ajuns principalul partid de guvernământ, am avut capacitatea să formăm o majoritate guvernamentală, parlamentară şi am învestit un guvern care este condus de un premier din partea PNL”.

Ludovic Orban a precizat apoi că, de regulă, liderii care duc partidul la guvernare își continuă mandatul.

„Candidatura mea reprezintă aproape o certitudine a performanţei, în timp ce cealaltă candidatură poate fi cel mult o speranţă, dacă nu cumva o aventură pentru PNL”, a mai spus Orban, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban a mai afirmat că a decis să candideze pentru un nou mandat la președinția PNL deoarece este convins că poate duce partidul la noi victorii în 2024: „Decizia de a candida am luat-o pentru că sunt convins că pot, ca preşedinte al PNL, să conduc PNL aşa cum l-am condus în cei patru ani de mandat, spre o nouă dezvoltare, o nouă creştere şi spre noi victorii în alegerile care vor urma, toate în anul 2024. Am şi arătat că am avut un scrutin de alegeri anticipate în care PNL s-a aflat pe primul loc cu un procent total obţinut la primărie de peste 40%”.