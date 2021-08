Ludovic Orban: Cum să nu îmi exprim îngrijorarea că PNL a coborât sub 20% în sondajele de opinie? Îi îndemn să înceteze pe toți cei care atacă președintele PNL doar pentru că este candidat (VIDEO)

Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a explicat că nu a atacat niciodată partidul, ci și-a exprimat îngrijorarea că, din cauza modului în care s-a derulat campania „în special din partea susținătorilor lui Florin Cîțu”, formațiunea a intrat pe un trend descendent și a coborât sub 20% în sondajele de opinie.

Ludovic Orban, despre atacurile la adresa sa și efectele campaniei interne asupra popularității PNL

Întrebat miercuri despre vocile din echipa Cîțu care susțin că ar fi atacat partidul, liderul PNL a explicat: „Dumneavoastră nu ați văzut ieșirile mele publice? Eu sunt președintele Partidului Național Liberal, cum să nu îmi exprim îngrijorarea pentru faptul că, după depunerea candidaturii la funcția de președinte al PNL, din cauza modului în care s-a derulat campania, în special din partea susținătorilor lui Florin Cîțu, Partidul Național Liberal a intrat pe trend descendent și astăzi am coborât sub 20% în sondajele de opinie? Asta este o dovadă de grijă față de Partidul Național Liberal și de îndemn către toți aceia care nu fac altceva decât să atace președintele Partidului Național Liberal de dimineață până seară numai pentru că este candidat la funcția de președinte al Partidului Național Liberal să se potolească, să înceteze cu toate atacurile, iar în ceea ce privește această afirmație făcută de unii colegi de-ai mei nu are nicio legătură cu realitatea”.