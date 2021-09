Ludovic Orban: Florin Cîțu poate să rămână premier dacă îl ține PSD. Dacă cineva din PNL vrea să facă majoritate cu PSD, îl somez public să o spună de acum! Nu accept să devenim prizonerii partidului toxic pe care îl atacăm de 30 de ani

Ludovic Orban, președintele PNL, a pledat pentru readucerea USR PLUS la masa negocierilor și a explicat că Florin Cîțu poate rămâne prim-ministru doar dacă îl susține PSD pentru această funcție. „Nu poți să îți construiești o proiecție de guvernare când ești în primul an de guvernare făcându-te prizonier partidului toxic pe care tu l-ai atacat 30 de ani și cu care te-ai luptat 30 de ani”, a subliniat liderul liberalilor, care s-a arătat împotriva unui eventual compromis cu social-democrații.

„Aici este problemă de gândire strategică pentru că orice om politic nu face o mutare numai de astăzi pentru astăzi. Când faci o mutare, trebuie să gândești pe termen mediu și lung. În momentul în care Florin Cîțu a decis să îl demită pe Stelian Ion putea să știe, dacă era un om cu minimă experiență politică, că asta va provoca ruperea de USR, că USR nu îl va mai sprijini, deja USR o dată a anunțat că nu îl mai sprijină pe Florin Cîțu, și nu Florin Cîțu i-a readus la masa negocierilor, ci eu i-am adus la masa negocierilor și cât de cât, pe baza credibilității mele și cuvântului meu, am reușit să refacem coaliția. N-a avut nicio gândire. De ce? Încă o dată spun, un guvern ca să poată să funcționeze are nevoie de o majoritate parlamentară. Fără USR PLUS, Partidul Național Liberal nu poate să formeze un guvern care să beneficieze de un sprijin parlamentar, de o majoritate parlamentară decât cu PSD sau cu AUR. Ambele soluții, inacceptabile, inacceptabile pentru electoratul Partidului Național Liberal și mai ales inacceptabile pentru ceea ce reprezentăm noi. Partidul Național Liberal a fost într-o luptă constantă cu PSD, cu FDSN, cu FSN, cu PDSR, cum s-au numit de-a lungul timpului toate avatarele Partidului Comunist”, a declarat președintele PNL, luni seară, la Realitatea Plus.

Ludovic Orban spune că PSD va încerca să extragă un avantaj maxim dintr-o eventuală susținere a unui guvern minoritar condus de Florin Cîțu.

„Nu poți să îți construiești o proiecție de guvernare când ești în primul an de guvernare, făcându-te prizonier partidului toxic pe care tu l-ai atacat 30 de ani și cu care te-ai luptat 30 de ani. Cum să devii tu prizonierul PSD, cum să lași România din nou pe mâna PSD? Și dacă îl ține în viață pe Cîțu PSD, deși sincer mă îndoiesc, oricât ar vrea unii lideri care mai tranzacționează câte ceva din PSD, eu cunosc bine baza PSD, baza PSD nu se va duce pe fenta asta, baza PSD nu va tolera o atitudine de compromis, mai devreme sau mai târziu și dacă țin în viață un guvern minoritar, vor extrage maximum de avantaje, vor asigura ca guvernul respectiv să nu poată să guverneze și Partidul care guvernează în postura de partid minoritar să nu poată să facă lucrurile pe care le-a promis pentru oameni, și guvernul va fi dărâmat oricând vrea PSD. Eu nu pot să accept o asemenea soluție. Dacă cineva din Partidul Național Liberal vrea să facă majoritate cu PSD, îl somez să o spună public de acum! Dacă nu vrea să facă majoritate cu PSD, atunci trebuie să revină la coaliția pe care am construit-o pentru că este singura posibilă”, a adăugat Ludovic Orban.

Întrebat cum ar putea fi revitalizată actuala coaliție, președintele PNL a afirmat: „Simplu, lăsăm moțiunea de cenzură, există soluții atât timp cât USR PLUS și-a exprimat un punct de vedere clar, categoric, care nu mai poate fi pus la îndoială în momentul de față, în momentul în care ei au depus moțiunea de cenzură, în momentul în care au anunțat demisia tuturor miniștrilor din Guvern. Declarația USR e foarte simplă, `nu îl mai vrem pe Cîțu premier`. Dacă Cîțu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor”.

Întrebat dacă Florin Cîțu ar mai putea rămâne premier, Ludovic Orban a spus: „Domnul Cîțu poate să rămână premier dacă îl ține PSD ca premier. Dacă îl ține PSD ca premier, domnul Cîțu poate să rămână premier, nu știu cât o să îl țină premier pe domnul Cîțu”.